Кто проходил верификацию на Coinbase? - Криптовалюты: общий форум | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,910 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Кто проходил верификацию на Coinbase?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:43
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 4,577
Благодарностей: 2,715
УГ: 61
КП: 0.204
подарки
Кто проходил верификацию на Coinbase?
Кто проходил верификацию на Coinbase?
У меня заблокировали аккаунт на Coinbase. Нужно проходить верификацию. Уже сделал новое водительское удостоверение-там есть Ф.И.О. на латинце, но в новых водительских в РФ - фотка маленькая и не качественная(сильно пожатая) плюс из за пластиковой обертки с водяными знаками сильно бликует. Даже специально купил вебку 1080р -и все равно не получается.
********************
Обязательно придется делать загран. паспорт для прохождения верификации? Или есть какие альтернативные удостоверения в РФ, что бы Ф.И.О. - были в том числе и на латинце? Кто с этим сталкивался? Помогите.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
Aren на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как пройти верификацию Xchange-24 Вопросы и предложения 1 21.02.2017 21:38
Не Могу пройти верификацию! Помогите! SuperGangster Perfect Money 5 02.11.2016 21:40
Как пройти верификацию? Николай Николаев 56778686 PayPal 3 08.01.2016 12:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Manhattan
Limonex - переводы ден. средств между пользователями
От Manhattan в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Klyck
ru.kkb.kz - система денежных переводов FASTER
От Klyck в разделе «Электронные платежные системы»
Аватар Павел Хорошев
Как заставить расти отдел продаж?
От Павел Хорошев в разделе «Личный рост: обсуждение видео»
Аватар tigr
Биткойн Кэш: новый король криптовалюты?
От tigr в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Облачный сервис для создания интернет-магазина
От arblack в разделе «Электронная коммерция»
Аватар Евгений Чаев
На Красной площади в Москве спели гимн Украины
От Евгений Чаев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
432,910
Тем
502,154
Сообщений
12,595,292

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram