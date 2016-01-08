Кто проходил верификацию на Coinbase? - Криптовалюты: общий форум | MMGP

Кто проходил верификацию на Coinbase?
У меня заблокировали аккаунт на Coinbase. Нужно проходить верификацию. Уже сделал новое водительское удостоверение-там есть Ф.И.О. на латинце, но в новых водительских в РФ - фотка маленькая и не качественная(сильно пожатая) плюс из за пластиковой обертки с водяными знаками сильно бликует. Даже специально купил вебку 1080р -и все равно не получается.
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Обязательно придется делать загран. паспорт для прохождения верификации? Или есть какие альтернативные удостоверения в РФ, что бы Ф.И.О. - были в том числе и на латинце? Кто с этим сталкивался? Помогите.