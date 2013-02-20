Холдинг российского миллиардера Олега Дерипаски UC Rusal будет майнить криптовалюты - Горячие новости | MMGP

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Холдинг российского миллиардера Олега Дерипаски UC Rusal будет майнить криптовалюты

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Холдинг российского миллиардера Олега Дерипаски UC Rusal будет майнить криптовалюты



Холдинг Олега Дерипаски «РУСАЛ» построит площадку для майнинга криптовалют.


Российский алюминиевый холдинг, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия принадлежащий российскому предпринимателю, миллиардеру Олегу Дерипаске Объединённая компания «РУСАЛ» планирует построить инфраструктуру для центра обработки данных (ЦОД). Данный центр будет предоставлять услуги по добычи криптовалют.

На первом этапе ЦОД планирует запустить 5000 вычислительных модулей к 3-му кв. следующего года. Они будут располагаться на площади Надвоицкого алюминиевого завода (Карелия).

В качестве первого партнера «РУСАЛ» в этом проекте выступит предприятие из Болгарии имеющая российские корни под названием AA!LAB. Данная компания занимается промышленным майнингом и выпуском собственной криптовалюты Mining Now. Общая потребляемая мощность электрооборудования составит приблизительно 6 Мвт.

У холдинга «РУСАЛ» в Карелии имеются излишки электрической энергии. Три года назад «РУСАЛ» приобрел у «Газпром энергохолдинг» Ондскую Гидроэлектростанцию. Ее мощность достигает 80 Мвт. Основной целю данной сделки было уменьшить себестоимость производства алюминия на Надвоицком заводе, но в итоге выплавка первичного алюминия, как планировалось ранее, так и не была снова запущена. Собственно поэтому мощности Ондской Гидроэлектростанции имеют загрузку менее 60%.

«РУСАЛ» не единственная организация миллиардера Дерипаски, предоставляющая инфраструктуру для создания ЦОД.

«РУСАЛ» не единственная организация Дерипаски, которая предоставляет инфраструктуру для создания ЦОД. Весной энергетическая группа компаний, входящая в холдинг «Базовый элемент» холдинг En+ Group построил в Иркутске первый модуль дата-центра «Облака Сибири», который нацелен на клиентов из Китая.





По материалам: https://rb.ru/news/deripaska-mining

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mining, майнинг, майнинг биткоин, майнинг криптовалют, майнинг криптовалюты
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