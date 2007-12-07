WebMoney обеспечила переводы Bitcoin Gold для криптобиржи INDX - WebMoney | MMGP

С сегодняшнего дня трейдеры на площадке INDX.ru
могут вводить и выводить инструмент BTG.ECU на новые кошельки.
Долгожданные новости для трейдеров на рынке криптовалют через площадку INDX
сообщила, популярная в России, универсальная электронная система расчетов WebMoney, которая с сегодняшнего дня (30 ноября 2017) запустила ввод и вывод инструмента BTG.ECU на INDX.ru. Владельцам X-кошельков было произведено начисление соответствующего количества нот инструмента Bitcoin Gold на счета трейдеров биржи INDX.
Буквально несколько дней назад международная система расчетов WebMoney Transfer сообщила о том, что ввод и вывод инструмента BTG.ECU на INDX.ru будет запущен не позднее 12 декабря 2017 года. «Такое время запуска объясняется необходимостью для разворачивания узлов и интеграцией в системе Bitcoin Gold», отмечали представители WebMoney. Кроме того, на бирже INDX.ru планируется появление и других криптовалют. Ну а до сегодняшнего дня, трейдеры онлайн-биржи сетовали на отсутствие кошельков, что, по их словам, образует вакуум внутри биржи.
Напомним, что торги нотами BTG.ECU на бирже INDX.ru были открыты еще 24 октября 2017, после того, как инструмент был распределен, в результате форка, имеющим на это право трейдерам. 1,000 нот инструмента BTG.ECU соответствуют 1 учетной единице Bitcoin Gold (BTG) или 1,000 mBTG. Обеспечением нот инструмента BTG.ECU являются учетные единицы системы Bitcoin Gold (btcgpu.org). Между тем, о доступности вывода или ввода, на тот момент, не сообщалось.
Источник