Перенос голосования в Сенате США ослабил доллар - Горячие новости | MMGP

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Перенос голосования в Сенате США ослабил доллар
Перенос голосования в Сенате США ослабил доллар, - Владимир*Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит"
Внимание было направлено на заседание ОПЕК+, которое поддержало нефтяные котировки, а также на перенос голосования в Сенате США по проекту налоговой реформы, который не препятствовал обновлению рекордов фондовыми индексами. В США центральной темой стал перенос голосования в Сенате по вопросу налоговой реформы, что было связано с необходимостью расширить бюджетные расходы, чтобы не остановить финансирование правительства. Голосование перенесли на сегодняшний день, однако это стало поводом для потери долларом позиций.
Среди экономической статистики стоит отметить значение дефлятора потребительских расходов в октябре, которые для Федерезрва является индикатором инфляционного давления. Цены выросли на 1.6% в годовом выражении против 1.7% в сентябре. Таким образом, заявления представителей ФРС на текущей неделе в части постепенного роста инфляционного давления выглядят оправданными, поэтому повышение ключевой ставки в декабре уже предопределено. Основные фондовые индексы в США вчера вновь обновили исторические рекорды, индекс Dow Jones впервые превысил уровень в 24 000 пунктов.
В Европе укрепляющийся евро стал поводом для продаж, которые не смогли остановить решения заседания ОПЕК+ по продлению соглашения до конца 2018 г. с возможностью пересмотра в июне. Давление на рынок акций оказали также данные из Германии, где объем розничных продаж в декабре неожиданно снизился на 1.2% м/м.