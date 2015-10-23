Перенос голосования в Сенате США ослабил доллар - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,910 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Перенос голосования в Сенате США ослабил доллар

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:20
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 30
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Перенос голосования в Сенате США ослабил доллар
Перенос голосования в Сенате США ослабил доллар, - Владимир*Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит"

Внимание было направлено на заседание ОПЕК+, которое поддержало нефтяные котировки, а также на перенос голосования в Сенате США по проекту налоговой реформы, который не препятствовал обновлению рекордов фондовыми индексами. В США центральной темой стал перенос голосования в Сенате по вопросу налоговой реформы, что было связано с необходимостью расширить бюджетные расходы, чтобы не остановить финансирование правительства. Голосование перенесли на сегодняшний день, однако это стало поводом для потери долларом позиций.
Среди экономической статистики стоит отметить значение дефлятора потребительских расходов в октябре, которые для Федерезрва является индикатором инфляционного давления. Цены выросли на 1.6% в годовом выражении против 1.7% в сентябре. Таким образом, заявления представителей ФРС на текущей неделе в части постепенного роста инфляционного давления выглядят оправданными, поэтому повышение ключевой ставки в декабре уже предопределено. Основные фондовые индексы в США вчера вновь обновили исторические рекорды, индекс Dow Jones впервые превысил уровень в 24 000 пунктов.
В Европе укрепляющийся евро стал поводом для продаж, которые не смогли остановить решения заседания ОПЕК+ по продлению соглашения до конца 2018 г. с возможностью пересмотра в июне. Давление на рынок акций оказали также данные из Германии, где объем розничных продаж в декабре неожиданно снизился на 1.2% м/м.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

https://www.forexdengi.com/#BWZQV
Grisotti на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НБУ ослабил ограничения для инвестиций юрлиц за рубеж moskva Банковский форум 0 09.06.2017 21:01
Китай ослабил курс юаня к доллару до минимума с июня 2008 года moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.11.2016 13:45
Нацбанк ослабил валютные ограничения moskva Новости в банковской сфере и страховании 6 26.06.2016 13:22
Прогноз гривна/доллар. Почему растет доллар? vitaly27 Инвестирование для начинающих 79 28.03.2016 11:34
НБУ немного ослабил валютные ограничения Lenchikboy Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.10.2015 18:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт vikolii:10683 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар KventinA
Разгон банка минимум в 100 раз
От KventinA в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар kamol_mix
Facebook по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницу сторонников Навального
От kamol_mix в разделе «Курилка»
Аватар nlobp
Бесплатный чай, кофе и другие напитки
От nlobp в разделе «Халява»
Аватар bizneser
ПриватБанк запускает для юрлиц сервис электронной сдачи финотчетности
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар SuTeNeR
FarTrend-FarTrend.com
От SuTeNeR в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,910
Тем
502,154
Сообщений
12,595,293

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram