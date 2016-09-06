"Бургер кинг" намерена выкупить крейсер "Аврора" под ресторан - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Прославленный крейсер "Аврора
" может стать рестораном быстрого питания. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, корпорация "Бургер кинг
" обратилась в Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге, на балансе которого находится "Аврора", с предложением продать судно.
На борту легендарного судна компания планирует открыть ресторан своей сети. В компании "Бургер кинг" заверили, что охраняемый законом внешний облик крейсера, а также музейная экспозиция на борту будут сохранены. Отмечается, что цена, которую предлагает корпорация - 50 млн рублей - сформирована на основе независимой оценки, однако компания готова выслушать встречные предложения.
Справка: «Аврора» — крейсер 1-го ранга Балтийского флота. Во время русско-японской войны участвовал в походе Второй Тихоокеанской эскадры, закончившемся Цусимским сражением. Крейсер принимал участие также в Первой мировой войне. Холостой выстрел с «Авроры» явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца; крейсер стал одним из главных символов Октябрьской революции. Является объектом культурного наследия Российской Федерации.
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