"Бургер кинг" намерена выкупить крейсер "Аврора" под ресторан - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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"Бургер кинг" намерена выкупить крейсер "Аврора" под ресторан

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Старый Сегодня, 13:18
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.03.2017
Сообщений: 286
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КП: 0.187
"Бургер кинг" намерена выкупить крейсер "Аврора" под ресторан


Прославленный крейсер "Аврора" может стать рестораном быстрого питания. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, корпорация "Бургер кинг" обратилась в Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге, на балансе которого находится "Аврора", с предложением продать судно.

На борту легендарного судна компания планирует открыть ресторан своей сети. В компании "Бургер кинг" заверили, что охраняемый законом внешний облик крейсера, а также музейная экспозиция на борту будут сохранены. Отмечается, что цена, которую предлагает корпорация - 50 млн рублей - сформирована на основе независимой оценки, однако компания готова выслушать встречные предложения.

Справка: «Аврора» — крейсер 1-го ранга Балтийского флота. Во время русско-японской войны участвовал в походе Второй Тихоокеанской эскадры, закончившемся Цусимским сражением. Крейсер принимал участие также в Первой мировой войне. Холостой выстрел с «Авроры» явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца; крейсер стал одним из главных символов Октябрьской революции. Является объектом культурного наследия Российской Федерации.

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cherkasoff (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:08
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 158
Благодарностей: 50
УГ: 1
КП: 0.311
Re: "Бургер кинг" намерена выкупить крейсер "Аврора" под ресторан
Ну так хоть культурнее будет. Обычно чиновники там устраивают бордель)) https://mirnov.ru/arhiv/mn809/mn/02-2.php
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