Zen расширяет возможности смарт-контрактов в сети биткоина - Новости криптовалют | MMGP

Протокол Zen - это полная децентрализованная система, созданная для P2P-торговли с целью помочь разработчикам писать быстрые, масштабируемые и безопасные смарт-контракты. Команда разработчиков объявила о запуске альфа-клиента в testnet.
Несмотря на то, что протокол Zen является самоуправляемым в параллельном блокчейне, он знает все, что происходит в сети биткоина. Написанные смарт-контракты могут реагировать на события в блокчейне биткоина, а это означает, что держатели биткоина могут использовать Zen без посредников.
Простыми словами, Zen - это инновационная платформа, позволяющая любому находить и использовать финансовые активы с повышенной безопасностью. Система Zen принимает смарт-контракты, помещая их в специальный регистр, а затем автоматически развертывает эти контракты в соответствии с их исходным кодом. Эта система позволит пользователям вести P2P-торговлю с любым человеком без привлечения третьей стороны. Токен ZEN будет использоваться для активации контактов.
ICO Zen стартовало 30 ноября и продлится до 30 декабря, в ходе которого будет продаваться 30 млн токенов по цене $2,75.