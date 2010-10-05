Лучшие биткоин-каналы в Telegram - Горячие новости | MMGP
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Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:44
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 30
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Лучшие биткоин-каналы в Telegram
Еще в начале этого года капитализация рынка криптовалют не превышала и $20 млрд, а сейчас преодолела отметку в $300 млрд. Сообщество криптоэнтузиастов всего за год трансформировалось из немногочисленной «секты» сторонников биткоина в огромную группу представителей нового сектора экономики.

Как стать участником сообщества и как зарабатывать деньги в быстро развивающейся индустрии — такие вопросы начали задавать себе многие люди разных возрастов, социальных статусов и профессий. Инновационная сфера деятельности попутно обусловила появление нового журналистского направления, особенно в социальных медиа.

Издание ForkLog подготовило подборку самых интересных Telegram-каналов о криптовалютах, чтобы читатели могли своевременно получать необходимую для них информацию из разных источников.

Источник https://forklog.com/vybor-forklog-lu...ly-v-telegram/
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https://www.forexdengi.com/#BWZQV
Grisotti на форуме  
Сказали спасибо:
profit-shooter (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:48
#2
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 10.09.2017
Сообщений: 29
Благодарностей: 3
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Лучшие биткоин-каналы в Telegram
Спасибо большое за качественную подборку. Я тоже веду канал в Telegram: https://t.me/doanything Канал на английском языке и посвящен не только криптовалюте но и другим направлениям заработка онлайн (проекты, баунти, маркетинг).

Если кому интересно - добро пожаловать)
__________________
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https://t.me/doanything
profit-shooter вне форума  
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