Лучшие биткоин-каналы в Telegram - Горячие новости | MMGP

Еще в начале этого года капитализация рынка криптовалют не превышала и $20 млрд, а сейчас преодолела отметку в $300 млрд. Сообщество криптоэнтузиастов всего за год трансформировалось из немногочисленной «секты» сторонников биткоина в огромную группу представителей нового сектора экономики.
Как стать участником сообщества и как зарабатывать деньги в быстро развивающейся индустрии — такие вопросы начали задавать себе многие люди разных возрастов, социальных статусов и профессий. Инновационная сфера деятельности попутно обусловила появление нового журналистского направления, особенно в социальных медиа.
Издание ForkLog подготовило подборку самых интересных Telegram-каналов о криптовалютах, чтобы читатели могли своевременно получать необходимую для них информацию из разных источников.
Источник https://forklog.com/vybor-forklog-lu...ly-v-telegram/