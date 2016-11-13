Онлайн займы - агрегатор №2 - Свой интернет бизнес: общий форум | MMGP
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Онлайн займы - агрегатор №2

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Старый Сегодня, 12:30
#1
Интересующийся
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Ростов-на-Дону
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 24.01.2017
Сообщений: 14
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Онлайн займы - агрегатор №2
Данный пост служит продолжением этой темы.

Попытка создать полноценный сайт агрегатор онлайн займов на блогспоте не увенчалась успехом.
После санкций яндекса решил сделать автономный сайт со своим хостингом и системой управления сайтом (CMS).

Собственно сам проект ZAYMY.SU - прошу ваших оценок .
На данный момент сайт онлайн займы ZAYMY.SU активно наполняется и дорабатывается, но уже есть результат и сайт полностью окупает себя. Даже немного в плюсе.

Движок выбрал MODx, так как он под SEO заточен на мой взгляд лучше всего.
Перешел на другую CPA сеть - теперь юзаю leads.su вместо admitad.
По заработку за три месяца такая картина. В пследний месяц трафик на сайт подрос и на скрине это отчетливо водно.

Следите за развитием.
__________________
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Продвигаю сервис Онлайн займы OZ.
zaymy вне форума  
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Метки
займы
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