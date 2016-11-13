Онлайн займы - агрегатор №2 - Свой интернет бизнес: общий форум | MMGP

Данный пост служит продолжением этой
темы.
Попытка создать полноценный сайт агрегатор онлайн займов на блогспоте не увенчалась успехом.
После санкций яндекса решил сделать автономный сайт со своим хостингом и системой управления сайтом (CMS).
Собственно сам проект ZAYMY.SU
- прошу ваших оценок
.
На данный момент сайт онлайн займы ZAYMY.SU активно наполняется и дорабатывается, но уже есть результат и сайт полностью окупает себя. Даже немного в плюсе.
Движок выбрал MODx, так как он под SEO заточен на мой взгляд лучше всего.
Перешел на другую CPA сеть - теперь юзаю leads.su вместо admitad.
По заработку за три месяца такая картина. В пследний месяц трафик на сайт подрос и на скрине это отчетливо водно.
Следите за развитием.