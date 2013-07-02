Лучшие облачные майнинги 2017 года - Майнинг (mining) | MMGP

Облачный майнинг - это майнинг криптовалют, в том числе BTC (Bitcoin) и LTC (Litecoin), используя специализированные облачные сервисы. Это новая парадигма, которая формирует группы (майнинг пулы), с целью получения большего дохода, по сравнению с обычным распределенным майнингом, за счет управления оборудования определенным подрядчиком. То есть, проще говоря, определенная компания покупает оборудование для майнинга, а затем его продает конечным клиентам, при этом, хранение и обслуживание оборудования, оплата за электричество, подключение к интернету ложатся на плечи компании. Такая схема работы лишает клиентов таких возможных проблем как перебои в работе сети интернет и электросети.
http://bit.ly/2i1AXfw
- Обзор №1
http://bit.ly/2AhP1vC
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