Лучшие облачные майнинги 2017 года - Майнинг (mining) | MMGP
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Лучшие облачные майнинги 2017 года

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 11:43
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 17
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 4
КП: 0.004
Лучшие облачные майнинги 2017 года
Облачный майнинг - это майнинг криптовалют, в том числе BTC (Bitcoin) и LTC (Litecoin), используя специализированные облачные сервисы. Это новая парадигма, которая формирует группы (майнинг пулы), с целью получения большего дохода, по сравнению с обычным распределенным майнингом, за счет управления оборудования определенным подрядчиком. То есть, проще говоря, определенная компания покупает оборудование для майнинга, а затем его продает конечным клиентам, при этом, хранение и обслуживание оборудования, оплата за электричество, подключение к интернету ложатся на плечи компании. Такая схема работы лишает клиентов таких возможных проблем как перебои в работе сети интернет и электросети.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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