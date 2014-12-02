Глава биржевого дома NEX Group Plc: Биткоин может достичь $20 000 - Новости криптовалют | MMGP

Майкл Спенсер глава брокерского дома NEX Group Plc, сообщил в своем интервью Bloomberg, что биткоин может достигнуть $20 000, но в какой-то момент он немного «отступит». Он также сообщил, что в июле 2018 года NEX может добавить Ripple, Ethereum и Bitcoin на свою торговую платформу.
Его комментарий приходит в то время, когда биткоин побил исторический максимум $11500. С ростом интереса со стороны Уолл-стрит и численности торговых операций со стороны азиатских инвесторов, на этой неделе криптовалюта практически ежедневно била свои ценовые рекорды.
Майкл Новограц, финансовый аналитик и основатель хедж-фонда Galaxy Investment Partners, считает, что к 2018 году биткоин запросто может достичь $40 000. Однако он утверждает, что это будет плавным ралли. Напомню, что Новограц ранее заявлял, что биткоин достигнет $10 000 к концу 2017 года и что общая рыночная капитализация криптовалют составит 2 трлн в ближайшем будущем.
По данным Livecoinwatch, общая рыночная капитализация криптовалют составляет $292 млрд. Биткоин ощутил 16% падение стоимости за последние 24 часа в настоящее время торгуется на уровне $10 000. Главные причины сильного падение цены практически на все криптовалюты, это массовый слив и нестабильная работа торговых платформ.