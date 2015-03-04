Рынок солнечных панелей в Европе вырастет на 35% в 2018 году - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Рынок солнечных панелей в Европе вырастет на 35% в 2018 году

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Рынок солнечных панелей в Европе вырастет на 35% в 2018 году


Франция, Германия, Испания и Нидерланды достигнут гигаватта установленных мощностей в 2018 году. В целом, ожидается, что мировой рынок достигнет 606 ГВт вновь установленных солнечных панелей в период с 2017 по 2022 годы, сообщает PV Magazine.

Спрос на солнечную энергию в Европе вырастет на 35% уже в 2018 году. Об этом в своем отчете заявила компания GTM Research. Основной запрос на солнечные панели формируют Испания и Нидерланды, которые собираются реализовать крупнейшие проекты в течение следующих двух лет. Ожидается, что они достигнут 1,4 ГВт и 1ГВт соответственно. А Германия и Франция уже в этом году перешагнут отметку в гигаватт. И только Великобритания не войдет в этот «клуб» ни в 2017, ни в 2018 году.

Что касается Латинской Америки, спрос на солнечную энергию удвоится в 2018 году, потому что Бразилия и Мексика перешагнут «гигаваттный рубеж». Поскольку в Мексике сейчас очень благоприятная среда для развития возобновляемых источников энергии, именно эта страна будет двигать регион к росту спроса на солнечные панели в ближайшие пять лет.

Египет тоже достигнет гигаватта установленных мощностей в 2018 году, вместе с Южной Кореей и Австралией. В целом, ожидается, что мировой рынок достигнет 606 ГВт вновь установленных солнечных панелей в период с 2017 по 2022 годы.

Полный переход на возобновляемую энергетику произойдет к 2050 году. Новое исследование убедительно доказывает, что энергетика, полностью основанная на возобновляемых источниках, не только возможна, но и экономически выгоднее углеводородной. Весьма вероятно, что по крайней мере страны Евросоюза воспримут представленный на Конференции ООН по климату доклад ученых как руководство к действию.

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