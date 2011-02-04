Coinpot + 6 сайтов для сбора монет. Обсудим подробно... - Краны | MMGP

Делюсь хорошими кранами, пишу подробно (в конце текста опишу все БОНУСЫ), Итак:
1. Регистрируетесь на сервисе, это отличный микрокошелек (работает давно) https://coinpot.co/
Запоминаете логин и пароль!
2. Теперь регистрируетесь на всех кранах указанных ниже с тем же email, что и на Coinpot(туда будут моментально приходить монеты за Ваши действия и действия рефов!!!)
- Moon Dashcoin: http://moondash.co.in/?ref=80F2B5FD5095
- Moon Litecoin : http://moonliteco.in/?ref=88d4e157c0d1
- Moondogecoin : http://moondoge.co.in/?ref=d4d83fb0b4ba
- Moon Bitcoin : http://moonbit.co.in/?ref=c4bbe7ab7587
- Bit Fun : http://bitfun.co/?ref=37C116105EF7
- Bonus Bitcoin : http://bonusbitcoin.co/?ref=4B6266B9466C
Кто разобрался, пользуйтесь на здоровье (в сервисе CoinPot, можно менять, выводить, майнить)
Теперь немного подробнее о Бонусах:
- Первые 4 крана Moon платят бонусы за: ежедневное посещение, мистический бонус, бонусы за сборы рефералов, бонусы за активность рефералов.
- BitFun и BonusBitcoin платят просто стандартно за Ваши действия и рефералов, плюс на Bitfun платят за регистрации в программах партнеров.
- В сервисе CoinPot можно менять одну монету на другую, для это жмете в левом меню допустим на Bitcoin, далее Там увидите Convert Bitcoin core to.., вводите сумму, которую готовы обменять, пароль.
- По выводам монет, минималка (без комиссии): Bitcoin 0.0005, Dogecoin 50, Litecoin 0.002, Dashcoin 0.0002
- Проще всего все менять на Dogecoin (мин. 50) и выводить в них (есть такое мнение)