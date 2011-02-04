Coinpot + 6 сайтов для сбора монет. Обсудим подробно... - Краны | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Coinpot + 6 сайтов для сбора монет. Обсудим подробно...

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Старый Сегодня, 10:51
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 136
Благодарностей: 15
УГ: 2
КП: 0.017
Coinpot + 6 сайтов для сбора монет. Обсудим подробно...
Делюсь хорошими кранами, пишу подробно (в конце текста опишу все БОНУСЫ), Итак:
1. Регистрируетесь на сервисе, это отличный микрокошелек (работает давно) https://coinpot.co/
Запоминаете логин и пароль!
2. Теперь регистрируетесь на всех кранах указанных ниже с тем же email, что и на Coinpot(туда будут моментально приходить монеты за Ваши действия и действия рефов!!!)
- Moon Dashcoin: http://moondash.co.in/?ref=80F2B5FD5095
- Moon Litecoin : http://moonliteco.in/?ref=88d4e157c0d1
- Moondogecoin : http://moondoge.co.in/?ref=d4d83fb0b4ba
- Moon Bitcoin : http://moonbit.co.in/?ref=c4bbe7ab7587
- Bit Fun : http://bitfun.co/?ref=37C116105EF7
- Bonus Bitcoin : http://bonusbitcoin.co/?ref=4B6266B9466C
Кто разобрался, пользуйтесь на здоровье (в сервисе CoinPot, можно менять, выводить, майнить)
Теперь немного подробнее о Бонусах:
- Первые 4 крана Moon платят бонусы за: ежедневное посещение, мистический бонус, бонусы за сборы рефералов, бонусы за активность рефералов.
- BitFun и BonusBitcoin платят просто стандартно за Ваши действия и рефералов, плюс на Bitfun платят за регистрации в программах партнеров.
- В сервисе CoinPot можно менять одну монету на другую, для это жмете в левом меню допустим на Bitcoin, далее Там увидите Convert Bitcoin core to.., вводите сумму, которую готовы обменять, пароль.
- По выводам монет, минималка (без комиссии): Bitcoin 0.0005, Dogecoin 50, Litecoin 0.002, Dashcoin 0.0002
- Проще всего все менять на Dogecoin (мин. 50) и выводить в них (есть такое мнение)
__________________
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С 2014 года $$$. Вложил и Получай!!!
supercop на форуме  
Старый Сегодня, 11:31
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 208
Благодарностей: 64
УГ: 1
КП: 0.041
Цитата:
Сообщение от supercop Посмотреть сообщение
Делюсь хорошими кранами, пишу подробно
Зачем превращять раздел в "доску бесплатных объявлений"?
Темы по Вашим кранам уже созданы
__________________
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никак не найду кнопку "БАБЛО" ))
krechet на форуме  
Старый Сегодня, 11:43
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 136
Благодарностей: 15
УГ: 2
КП: 0.017
Автор темы Re: Coinpot + 6 сайтов для сбора монет. Обсудим подробно...
Цитата:
Сообщение от krechet Посмотреть сообщение
Зачем превращять раздел в "доску бесплатных объявлений"?
Темы по Вашим кранам уже созданы
Постараюсь рассказывать все фишки, которыми можно пользоваться, максимально подробно.
Разница будет поверь.
__________________
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С 2014 года $$$. Вложил и Получай!!!
supercop на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:55
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