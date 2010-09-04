Биткоин-бум привлек рекордное количество индийских инвесторов на биржах - Горячие новости криптовалют | MMGP

Индийские цифровые валютные биржи заявили, что число индийских инвесторов, которые зарегистрировались на их платформах для покупки биткоина значительно возросло за последние несколько недель, поскольку стоимость ведущей криптовалюты превзошла 29 ноября $11 тыс.
Небывалый рост числа инвесторов, которые хотят вкладывать свои деньги в самую популярную криптовалюту наблюдался несмотря на слухи о том, что центральный банк страны может объявить биткоин и другие криптоввалюты незаконными.
По словам соучредителя Unocoin и генерального директора Сатвик Вишванат, число клиентов зарегистрировавшихся на их платформе всего за один месяц достигло около 200 тыс. из-за резкого роста цены на биткоин. Он сказал: «Нам потребовалось 3 года, чтобы собрать 100 тыс. зарегистрированных клиентов и за последний месяц мы увидели около 200 тыс. клиентов, которые зарегистрировались у нас».
Несмотря на негативные взгляды индийского правительства и банковского регулятора, рынок цифровых валют в стране находится на подъеме. Это особенно наблюдается с биткоином, цена которого взлетела с 459 047 рупий с 1 ноября до 860 049 рупий на 29 ноября.
По словам соучредителя Zebpay Сандипа Гоенки, степень интереса инвесторов к биткоину феноменальна. Он добавил, что за последние несколько месяцев число пользователей увеличилось на 300-400 тыс. человек по сравнению с июнем и июлем, где было 150 тыс.
Он сказал: «Степень интереса к биткоину очень велика. Каждый раз, когда цены поднимаются инвесторы, которые раньше сидели на заборе и скептически относились к экосистеме теперь вкладывают в биткоин. Я такого никогда раньше не видел. Теперь мы наблюдаем интерес со стороны даже консервативных инвесторов».
Перевод специально для mmgp.ru