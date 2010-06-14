Конкурс "Гадание на Ethereum-е" - 3 этап (50 поинтов от betatransfer.net) - Конкурсы: Криптовалюты | MMGP

Конкурс "Гадание на Ethereum-е" - 2 этап
Условия конкурса
Необходимо максимально точно угадать курс криптовалюты Ethereum
к USD (ETH/USD) на бирже WEX
в 00:00 (по открытию дневной свечи) по мск 11 декабря
2017 года.
Предполагаемый курс криптовалюты Ethereum
к USD (ETH/USD) публикуем прямо в этой теме:
1. Предположения могут повторяться.
2. Каждый участник может оставить только один пост. Курс указывать в виде ххх.xхх
за один Ethereum
(Например, Morg - 302,432)
3. Приём прогнозов прекращается 8 декабря
2017 года по МСК включительно
.
Призовой фонд - 50 поинтов
будет распределен не только между теми кто точно угадает курс криптовалюты Ethereum к USD (ETH/USD) на бирже WEX в 00:00 (по открытию дневной свечи) по мск 11 декабря 2017 года, но и теми кто немного ошибется в любую сторону, но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.
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на форуме MMGP.ru - betatransfer
Администрация форума желает всем удачи в конкурсе.