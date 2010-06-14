Конкурс "Гадание на Ethereum-е" - 3 этап (50 поинтов от betatransfer.net) - Конкурсы: Криптовалюты | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Конкурс "Гадание на Ethereum-е" - 3 этап (50 поинтов от betatransfer.net)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP, посвященные криптовалютам.
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Старый Сегодня, 09:59
#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
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Внимание Конкурс "Гадание на Ethereum-е" - 3 этап (50 поинтов от betatransfer.net)
Конкурс "Гадание на Ethereum-е" - 2 этап





Условия конкурса

Необходимо максимально точно угадать курс криптовалюты Ethereum к USD (ETH/USD) на бирже WEX в 00:00 (по открытию дневной свечи) по мск 11 декабря 2017 года.

Предполагаемый курс криптовалюты Ethereum к USD (ETH/USD) публикуем прямо в этой теме:

1. Предположения могут повторяться.
2. Каждый участник может оставить только один пост. Курс указывать в виде ххх.xхх за один Ethereum (Например, Morg - 302,432)
3. Приём прогнозов прекращается 8 декабря 2017 года по МСК включительно.


Призовой фонд - 50 поинтов

будет распределен не только между теми кто точно угадает курс криптовалюты Ethereum к USD (ETH/USD) на бирже WEX в 00:00 (по открытию дневной свечи) по мск 11 декабря 2017 года, но и теми кто немного ошибется в любую сторону, но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.

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Alekskm27 (Сегодня)
Старый Сегодня, 11:47
#2
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Re: Конкурс "Гадание на Ethereum-е" - 3 этап (50 поинтов от betatransfer.net)
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