Эксперты ожидают роста популярности карт "Мир" в 2018-2019 годах - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,895 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Эксперты ожидают роста популярности карт "Мир" в 2018-2019 годах

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:54
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Эксперты ожидают роста популярности карт "Мир" в 2018-2019 годах
Интерес жителей России к новым пластиковым банковским картам "Мир" в следующие два года будет уверенно расти, пишет газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.
Если раньше клиенты банков использовали карты национальной платежной системы "Мир" по большей части для снятия со счета наличных денег, то в настоящее время количество безналичных операций по этим картам растет.
"В 2018-2019 годах мы ожидаем еще более значительного роста безналичных операций по картам "Мир", в том числе за счет привлекательной программы лояльности (кешбэк-сервиса)", -- пояснил изданию глава управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин.
СМП-банк*по запросу газеты провел исследования по вопросу использования карт "Мир" в прошлом 2016 и текущем 2017 годах, из чего был сделан вывод, что средний чек по картам национальной платежной системы снизился на 54% и составил 780 рублей. А вот ежемесячный оборот - напротив - вырос на 8% и составил до 10,8 тысячи рублей.

Источник/МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

https://www.forexdengi.com/#BWZQV
Последний раз редактировалось Grisotti; Сегодня в 10:52.
Grisotti на форуме  
Сказали спасибо:
Ratatara (Сегодня)
Старый Сегодня, 10:23
#2
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 10,934
Благодарностей: 8,209
УГ: 145
Записей в FX-блоге: 2468
Подписок FX: 17
КП: 0.265
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Эксперты ожидают роста популярности карт "Мир" в 2018-2019 годах
Ну, а почему бы и нет? Карта как карта...
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
PROFIT-HUNTERS.BIZ: возврат потерь в хайпах! Лучший рефбек, оплата за активность!
Ratatara на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Мы Родину не продаем". "Антонов" прокомментировал "продажу" Китаю "Мрии" Влад555 Политика и экономика 95 15.08.2017 21:26
Эксперты ожидают дальнейшее падение рубля. Набиуллина и ЦБ: "Дна" не видно turta Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.06.2017 20:29
Эксперты инвестиционных компаний ожидают - роста рынка акций РФ и курса рубля mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 11 29.09.2015 04:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Lonsdayl
Клиент JPMorgan совершил сделку на $ 100 млн через мобильный телефон
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Domenator
Обмен LR-PM-WMZ-WMR-WMB
От Domenator в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар whatchman
ПАММ-счет boxior: 661946 (ForexTrend)
От whatchman в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
orohyiprus.com - русифицир. скрипт для hyip и лицензии для него.
От Hyip-Manager в разделе «Архив»
Аватара нет
Wm-exch.com - Обмен Webmoney на PayPal, оплата по PayPal и другое
От site в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар all-hyips
RealForexLtd - realforexltd.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,895
Тем
502,128
Сообщений
12,594,599

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram