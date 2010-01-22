Эксперты ожидают роста популярности карт "Мир" в 2018-2019 годах - Горячие новости | MMGP

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Эксперты ожидают роста популярности карт "Мир" в 2018-2019 годах
Интерес жителей России к новым пластиковым банковским картам "Мир" в следующие два года будет уверенно расти, пишет газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.
Если раньше клиенты банков использовали карты национальной платежной системы "Мир" по большей части для снятия со счета наличных денег, то в настоящее время количество безналичных операций по этим картам растет.
"В 2018-2019 годах мы ожидаем еще более значительного роста безналичных операций по картам "Мир", в том числе за счет привлекательной программы лояльности (кешбэк-сервиса)", -- пояснил изданию глава управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин.
СМП-банк*по запросу газеты провел исследования по вопросу использования карт "Мир" в прошлом 2016 и текущем 2017 годах, из чего был сделан вывод, что средний чек по картам национальной платежной системы снизился на 54% и составил 780 рублей. А вот ежемесячный оборот - напротив - вырос на 8% и составил до 10,8 тысячи рублей.
Источник/МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ.
Последний раз редактировалось Grisotti; Сегодня в 10:52.