Безработица в Японии сохранилась на уровне 2,8% - Горячие новости | MMGP

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Безработица в Японии сохранилась на уровне 2,8%
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в октябре сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2,8%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Число безработных в стране в октябре составило 1,81 миллиона человек, что на 140 тысяч (на 7,2%) меньше аналогичного показателя годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 43,45 миллиона человек, снизившись на 50 тысяч человек.
Источник/МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ
Последний раз редактировалось Grisotti; Сегодня в 10:54.