Безработица в Японии сохранилась на уровне 2,8% - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,895 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Безработица в Японии сохранилась на уровне 2,8%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:37
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Безработица в Японии сохранилась на уровне 2,8%
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в октябре сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2,8%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Число безработных в стране в октябре составило 1,81 миллиона человек, что на 140 тысяч (на 7,2%) меньше аналогичного показателя годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 43,45 миллиона человек, снизившись на 50 тысяч человек.

Источник/МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

https://www.forexdengi.com/#BWZQV
Последний раз редактировалось Grisotti; Сегодня в 10:54.
Grisotti на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Безработица в РФ снизилась за неделю на 0,9% dyus174 Новости в мире финансов и инвестиций 34 05.09.2016 19:39
Безработица в России увеличилась на 7% Rafat2011 Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.03.2016 19:53
Безработица в Москве выросла на 10% kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 6 05.10.2015 13:21
Почему реальная безработица в США - 12% Globomen Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.09.2015 18:10
Безработица в РФ в феврале выросла на 0,3 п.п. Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.03.2015 22:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
dengi-vsem2.ru - dengi-vsem2
От Александр Комиссаров в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Продаю свои ВМР с доплатой в Москве за нал
От Masaco в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар Джонни Диллинджер
ЦБ РФ не даст банкам приукрашать отчетность.
От Джонни Диллинджер в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Греф: Сбербанк и его вкладчики были ограблены властями СССР в 1991 году
От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар dima0301
ПАММ-cчёт EUAS : 395571 (Alpari)
От dima0301 в разделе «Молодые ПАММ-счета»
Аватар all-hyips
Great Forex Finance - greatforexfinance.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,895
Тем
502,128
Сообщений
12,594,599

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram