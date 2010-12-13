Сигналы... - Pankow | MMGP
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Сигналы...

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"Заботься об убытках - прибыли позаботятся о себе сами" - авторский блог по форекс-тематике пользователя Pankow
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Старый Сегодня, 09:36
#1
Форекс-блогер
 
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Форекс
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Сигналы...
Здесь планирую публиковать все сигналы на вход, которые дает торговая система в виде скринов открытых ордеров.

Если сигнал был пропущен по какой-то причине - скрин покажу все равно пост фактум, т. к. открытие сделок производится роботами обычно в начале часа. Понятно, что неоткрытые ордера на результаты торговли никак не влияют, но дают представление о полной картине торговли...

Учитываю только те рекомендации торговой системы, которые даются в рабочее время в пределах 7-21 часа терминального времени... Ночные сигналы не считаются...
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Последний раз редактировалось Pankow; Сегодня в 10:01.
Pankow вне форума  
Старый Сегодня, 10:19
#2
Форекс-блогер
 
Аватар Pankow
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 1,865
Благодарностей: 576
Записей в блоге: 121
УГ: 1
Записей в FX-блоге: 718
Подписок FX: 8
КП: 0.500
подарки
награды Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Сигналы...
1 декабря, понедельник...

1. Сигнал в 7 утра по ADX - пропущен:

__________________
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ДУ на ВАШЕМ счете, комиссия 20% от прибыли
Депо от $3K. Целевая доходность 30%. Риск до -5%. Торговля без плеча (1:1).
vvpankow@gmail.com; skype vvpankofx
http://www.myfxbook.com/members/pankov
Pankow вне форума  
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