Сигналы... - Pankow | MMGP

Здесь планирую публиковать все сигналы на вход, которые дает торговая система в виде скринов открытых ордеров.
Если сигнал был пропущен по какой-то причине - скрин покажу все равно пост фактум, т. к. открытие сделок производится роботами обычно в начале часа. Понятно, что неоткрытые ордера на результаты торговли никак не влияют, но дают представление о полной картине торговли...
Учитываю только те рекомендации торговой системы, которые даются в рабочее время в пределах 7-21 часа терминального времени... Ночные сигналы не считаются...