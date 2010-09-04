Goldman Sachs открыт для рассмотрения биткоин-трейдинга - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Goldman Sachs открыт для рассмотрения биткоин-трейдинга



Ллойд Бланкфейн, генеральный директор Goldman Sachs был одним из самых открытых директоров на Wall Street о биткоине. Он не говорил, как Майкл Новограц и не высмеивал биткоин, как Джеймс Даймон, генеральный директор JP Morgan Chase.



Бланкфейн сказал, что люди не доверяют бумажной валюте после того, как биткоин впервые был представлен, а затем принят. Следствием его заявления является то, что биткоин может стать приемлемым средством обмена ценностями в будущем, даже если он не будет широко распространен сегодня.









В интервью Bloomberg Бланкфейн сказал: «Биткоин не для меня. Но есть много вещей, которые повязаны с ним, чего не было в прошлом и изменили многое. Мы доберемся до него, когда созреет биткоин».



Ллойд Бланкфейн не верит, что для биткоина все радужно. Отвечая на вопрос о рисках связанных с биткоином он подчеркнул, что есть применение в преступлениях. Бланкфейн сказал: «Одним из основных видов использования биткоина - он является средством для совершения мошенничества и это возможно потому, что вы не можете его проследить. Точно так же и наличные деньги.



Биткоин можно использовать в преступлении, но валютой для преступников во всем мире остается доллар США. Даже JP Morgan Chase был признан виновным в оказании помощи в отмывании денег в Швейцарии.



На вопрос о том, думал ли Goldman об инвестиционной банковской стратегии в биткоине, Бланкфейн сказал: «Посмотрим. Пока он движется вверх и вниз на 20%. В нем есть ликвидность, мы подумаем об этом. Он торгуется, как магазин ценных бумаг».









Если Goldman установит торговый стол для биткоина, это может вызвать паническое бегство из институциональных денег и поднимет ценность биткоина.









Перевод специально для mmgp.ru





Ллойд Бланкфейн, генеральный директор Goldman Sachs был одним из самых открытых директоров на Wall Street о биткоине. Он не говорил, как Майкл Новограц и не высмеивал биткоин, как Джеймс Даймон, генеральный директор JP Morgan Chase.Бланкфейн сказал, что люди не доверяют бумажной валюте после того, как биткоин впервые был представлен, а затем принят. Следствием его заявления является то, что биткоин может стать приемлемым средством обмена ценностями в будущем, даже если он не будет широко распространен сегодня.В интервью Bloomberg Бланкфейн сказал: «Биткоин не для меня. Но есть много вещей, которые повязаны с ним, чего не было в прошлом и изменили многое. Мы доберемся до него, когда созреет биткоин».Ллойд Бланкфейн не верит, что для биткоина все радужно. Отвечая на вопрос о рисках связанных с биткоином он подчеркнул, что есть применение в преступлениях. Бланкфейн сказал: «Одним из основных видов использования биткоина - он является средством для совершения мошенничества и это возможно потому, что вы не можете его проследить. Точно так же и наличные деньги.Биткоин можно использовать в преступлении, но валютой для преступников во всем мире остается доллар США. Даже JP Morgan Chase был признан виновным в оказании помощи в отмывании денег в Швейцарии.На вопрос о том, думал ли Goldman об инвестиционной банковской стратегии в биткоине, Бланкфейн сказал: «Посмотрим. Пока он движется вверх и вниз на 20%. В нем есть ликвидность, мы подумаем об этом. Он торгуется, как магазин ценных бумаг».Если Goldman установит торговый стол для биткоина, это может вызвать паническое бегство из институциональных денег и поднимет ценность биткоина.Перевод специально для mmgp.ru

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