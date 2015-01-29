В Киеве появилось 10 новых мест принимающих криптовалюту Dash - Горячие новости криптовалют | MMGP
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В Киеве появилось 10 новых мест принимающих криптовалюту Dash

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В Киеве появилось 10 новых мест принимающих криптовалюту Dash

По меньшей мере 10 новых предприятий в Киеве ввели возможность оплаты при помощи криптовалюты Dash. Дмитрий Баймуратов из CryptoGroup работает над внедрением Dash в основные торговые сети Украины. Самым первым флагманским рестораном, в котором начали принимать Dash, стал "Гиви Рубинштейн". Теперь Баймуратов написал в твиттере, что добавлено 10 новых мест. Технически подкованная команда Dash уже добилась немалых успехов в регионе. Недавно стало возможным приобрести Dash и при помощи 9 000 терминалов по всей стране.

С помощью DiscoverDash можно узнать о всех известных компаниях, принимающих Dash. В настоящее время зарегистрировано около 530 таких компаний, с большой концентрацией в таких регионах как Киев, штате Нью-Гэмпшир и Австрии.

Команда Dash делает всё для существенного роста и повышения узнаваемости. Недавнее обновление сети 12.2 удваивает размер блока, снижает комиссию в десять раз, упрощает использование функции PrivateSend, а также исправляет потенциальную уязвимость в InstantSend. С увеличением масштабирования Dash достигла рыночной капитализации в размере $6 млрд.



Перевод специально для mmgp.ru
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