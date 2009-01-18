Perfect Money Сертифицированные партнеры - Perfect Money | MMGP

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Perfect Money Сертифицированные партнеры
на сайте перфектмани существует страница сертифицированных партнеров.
какое преимущество у этих обменников и есть ли оно вообще?
внизу страницы сказано
Цитата:
Для того чтобы стать сертифицированным партнером

Если у вас есть работающий бизнес по обмену электронных валют или по проведению других финансовых операций, и вы показали себя с хорошей стороны в платежном рынке, у вас есть прекрасная возможность стать нашим сертифицированным партнером. Мы предлагаем специальные условия работы для всех сертифицированных обменных сервисов.
это как-то не сходится когда чуть выше несколько сайтов с нулевым трастскором и еще несколько с меньше десяти.
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