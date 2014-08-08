Почти половина всех средств, привлеченных в ICO, уходит в Европу - Горячие новости криптовалют | MMGP

Согласно исследованию, стартапы из Европы за последние три года увеличили капитал за счет первоначальных предложений монет (ICO) больше, чем любой другой регион на планете.
По данным компании Atomico, более трети всех ICO (40%) из Европейского союза (ЕС). В общей сложности, 446 компаний привлекли $1,76 млрд, что составляет почти половину (46%) от общего количества привлеченных средств по всему миру. Второй по величине регион - Северная Америка, 244 компании привлекли $1,076 млрд.
Согласно отчету, ЕС станет мировым лидером в области криптовалют и блокчейн в течение следующих пяти лет. Все большее число стартапов на континенте сосредоточено исключительно на развитии технологии блокчейн.
В отчете также говорится, что примерно у 25% компаний децентрализованная команда, то есть, они работают отдельно от учредителя или исполнительного директора. Рикки Тан из Token Data рассказал, что эта цифра будет расти в ближайшие годы: "Мы видим географическое разнообразие в компаниях, будущее заключается, в том числе и в децентрализованной команде."
Перевод специально для mmgp.ru