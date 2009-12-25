Сокращение добычи ОПЕК+ продлено до 2019 года - Горячие новости | MMGP

Организация стран-экспортеров нефти по итогам заседания 30 ноября опубликовала официальное заявление о продлении сокращения объемов добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки до декабря 2018 г.
В принятом заявлении также отмечается, что в июне 2018 г. ОПЕК может принять "дальнейшие решения" в стремлении сбалансировать спрос и предложение на нефтяном рынке.
"Действие Декларации сотрудничества продлевается на весь 2018 год с января по декабрь 2018 года, страны ОПЕК и участвующие в договоренности стране вне организации обещают полное соблюдение достигнутых договоренностей в соответствии с согласованными изменениями объемов добычи.
С учетом неопределенностей, связанных в основном с предложением и в какой-то мере ростом спроса, в июне 2018 г. будет рассмотрена возможность принятия дальнейших мер в соответствии с условиями рынка и прогрессом, достигнутым по ребалансировке нефтяного рынка".
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