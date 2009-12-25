Цена эфира впервые превысила отметку в 500 $ - Новости криптовалют | MMGP

Пока все взгляды финансового и экономического мира прикованы к росту биткойна, стремительный подъем эфира остался немного в стороне. Аналитики считают, что причиной для столь быстрого взлета является ажиотаж вокруг первичного размещения монет (ICO).
По данным сайта Coinschedule, занимающегося статистикой криптовалют, свыше 3,6 млрд $ были вложены в проекты ICO только в этом году. Подавляющее большинство этих проектов созданы в сети Эфириум и так как инвесторам нужна именно эта криптовалюта чтобы инвестировать, спрос на нее и подтолкнул рост цены. Гигантское количество ICO создало трамплин для взлета эфириума, только за этот год он вырос на 5000%. И пока многие трейдеры и инвесторы интересуются остановится, на этом криптовалюта или нет, Майк Новограц в недавней статье CNBC заявляет, что цена на Эфириум может даже утроиться от текущей цены.
Но не только биткойн и эфир стали победителями на рынке криптовалют, например, лайткойн вырос на 9% и впервые сумел достичь цены в 100 $. Другая криптовалюта IOTA поднялась на 15%, и цена ее составила 1,51 $. И последнее, но не менее важное, анонимная криптовалюта DASH подскочила за сегодня на 21% и побила свой рекорд, превысив отметку в 753 $.
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