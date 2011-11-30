Московский кредитный банк, АЛИОТ и Mastercard выпустили платежное кольцо - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

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Московский кредитный банк, АЛИОТ и Mastercard выпустили платежное кольцо

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Московский кредитный банк, АЛИОТ и Mastercard выпустили платежное кольцо
Московский Кредитный Банк, Mastercard и компания АЛИОТ сообщают о выпуске первых на российском рынке колец для оплаты в одно касание. Чтобы оплатить покупку, достаточно коснуться кольцом терминала, поддерживающего бесконтактную технологию Mastercard – в магазинах, в метрополитене, в кинотеатрах и т.д. – ее принимают более 7 миллионов торговых площадок в 107 странах мира, в том числе и в России.

Платёжные кольца Московского Кредитного Банка – полностью отечественный продукт. Технологическое решение разработано PayRing на базе операционной системы SCOne компании АЛИОТ. Кольцо изготовлено из ударопрочной водонепроницаемой керамики и представлено в нескольких дизайнерских решениях и цветах (черный, белый, синий, зеленый, красный, розовый и комбинированные варианты). По желанию клиента возможна инкрустация ювелирными камнями.

Расплачиваться электронным кольцом просто, удобно и безопасно. При покупках свыше 1000 рублей потребуется ПИН-код. При утере – достаточно обратиться в банк для блокировки кольца, при этом держатель может продолжить пользоваться своей банковской картой. В первом квартале 2018 года оценить преимущества аксессуара смогут клиенты Individual banking Московского Кредитного Банка, после чего платежные кольца будут предложены широкому кругу клиентов банка.

«Мы рады стать одним из новаторов в развитии индустрии банковских платежей и совместно с нашими партнёрами предложить рынку новый формат платёжного инструмента. Благодаря своим характеристикам кольца могут стать незаменимыми для спортсменов и любителей активного образа жизни», — прокомментировал Алексей Косяков, заместитель председателя Правления Московского Кредитного Банка.

«По всему миру Mastercard предлагает продукты, с которыми проще и быстрее решать самые разные повседневные задачи. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек мог быстро и безопасно платить так, как ему удобно: картой, смартфоном, браслетом или украшением, которое всегда с собой, – комментирует Михаил Федосеев, директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России. – В этом году Mastercard отмечает 20 лет работы на российском рынке, и мы рады, что вместе с партнерами предоставляем новые возможности и преимущества для держателей карт Mastercard».
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