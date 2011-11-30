Суд в США обязал криптовалютную биржу передать налоговикам данные о клиентах - Новости криптовалют | MMGP

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Суд в США обязал криптовалютную биржу передать налоговикам данные о клиентах

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Суд в США обязал криптовалютную биржу передать налоговикам данные о клиентах
Суд в США обязал криптовалютную биржу Coinbase предоставить Налоговому управлению США данные о своих крупнейших клиентах. Как пишет The Verge, изначально налоговики требовали данные почти о 500 тыс. пользователей, но благодаря вмешательству властей, которые встали на сторону клиентов биржи, число пользователей, чьи данные будут переданы, сократилось в 35 раз.

По решению суда американская биржа обязана передать в Налоговое управление персональные данные и данные об активности на бирже тех пользователей, которые купили, продали, перевели и получили биткоины в период с 2013 по 2015 год на сумму свыше 20 тыс. долларов. Речь идет о 14,4 тыс. пользователей.

Налоговое управление заинтересовалось игроками Coinbase, поскольку по законам США граждане должны отчитываться о доходах, получаемых от торговли и управления биржевыми инструментами, и уплачивать с них налог. В США криптовалюты относятся к биржевым инструментам.

В период с 2013 по 2015 год о доходах, связанных с торговлей биткоинами, отчитались не более 1 тыс. граждан, тогда как число пользователей, которые в тот период совершили операции более чем на 20 тыс. долларов, превышает 14 тыс., говорится в решении суда, опубликованном на портале The Verge.

Участники этого сегмента опасаются, что решение суда может создать опасный прецедент для пока нерегулируемого рынка криптовалют.

«Нас категорически не устраивает отсутствие у Налогового управления достаточных обоснований, — цитирует издание сотрудника компании Coin Center (занимается исследованием рынка криптовалют и государственной политики касательно него) Питера Ван Валькенбурга. — Если не будет более детального обоснования того, почему эти конкретные транcакции управление считает подозрительными, аналогичный запрос можно составить в отношении клиентов любого финансового учреждения. Это создает опасный прецедент с точки зрения дальнейшего сохранения конфиденциальности».

Coinbase — одна из самых известных и дорогих криптовалютных площадок в мире. В августе ее капитализация превысила 1 млрд долларов. Как следует из данных на сайте компании, за время ee существования на ней было совершено операций с криптовалютами на 50 млрд долларов.

По состоянию 30 ноября Coinbase насчитывает 13,3 млн аккаунтов. За год число пользователей площадки выросло почти в 2,5 раза.

По данным Coinmarketcap, 28 ноября курс биткоина впервые перешагнул психологическую отметку в 10 тыс. долларов, а 29 ноября превысил 11 тыс. долларов. Но в тот же день биткоин показал очень высокую волатильность: за несколько часов курс опустился с максимальной отметки до уровня ниже 9 тыс. долларов. Сейчас валюта торгуется на уровне 9,9 тыс. долларов.

Источник: Банки.ру
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