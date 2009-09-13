Подскажите скрипт кликандера - HTML & Веб-Дизайн | MMGP
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Подскажите скрипт кликандера

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Подскажите скрипт кликандера
Ребята подскажите, плз, скрипт кликандера. Уточняю: при клике в любом месте фоновой странички происходит переход на другой сайт в том же окне. Спасибо
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