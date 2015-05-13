Макс Кайзер обвинил Bitcoin Cash в плагиате и мошенничестве - Новости криптовалют | MMGP
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Макс Кайзер обвинил Bitcoin Cash в плагиате и мошенничестве

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Имя: Станислав
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Макс Кайзер обвинил Bitcoin Cash в плагиате и мошенничестве

Макс Кайзер всегда был интересным человеком в мире финансов. По его словам, биткоин - это подарок человечеству, и что он поможет преодолеть финансовый хаос в мире, который мы видим сегодня. Он не сомневается, что биткоин останется “топовой” криптовалютой в течение многих лет. Интересный ход мыслей, не правда ли.

Никто не может отрицать, что 2017 год был довольно впечатляющим как для биткоина, так и для всех альткоинов. Хотя может показаться, что в этой отрасли сейчас очень много денег, но на самом деле это все еще капля воды в океане.

Со своей стороны Макс Кайзер уверен, что это только начало для биткоина. Он заявил, что биткоин будет ведущей криптовалютой, и что это«подарок от Бога». Биткоин позволить каждому человеку на земле полностью контролировать свое финансовое положение. Ни банк, ни правительство не может регулировать, выдавать, контролировать или запрещать криптовалюты. По словам Кайзера, нам нужна новая парадигма в области финансов.

Если Кайзер окажется прав, стоимость биткоина в ближайшие несколько лет может вырасти до $100 000. Более того, он оптимистично смотрит на ТОП-20 альткоинов, которые в конечном счете увидят успех. Все остальное является запоздалым делом, поскольку существует множество валют без какой-либо реальной цели.

Удивительно, но Макс Кейзер не большой поклонник Bitcoin Cash. В то время, как этот альткоин является третьим по величине в мире, он уверен, что BCH работает только благодаря BTC. По его мнению, BCH является плагиатом, а его создатели не придерживаются приемлемых деловых практик. Будьте уверены, что след за этим комментарием будет негативная реакция сообщества Bitcoin Cash. Сейчас неясно, будут какие-то последствия от того, что Bitcoin Cash носит имя Bitcoin. Хотя это не товарный знак и любой может использовать его, так как ему нравится.

Несмотря на оптимистичность Кайзера, на рынке существует реальная опасность краха. Стремительный рост биткоина не будет оставаться безнаказанным, в любом случае будет коррекция. Будьте уверены, что любая следующая коррекция повлечет за собой падение стоимости не на $500, а уже $1000-1500.

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Метки
bitcoin, bitcoin cash, аналитика, криптовалюта
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