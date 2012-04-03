Dropbox приобретает команду Verst, издательская платформа закрывается 21 декабря - Горячие новости | MMGP

Команда Verst присоединяется к Dropbox в рамках приобретения, которое знаменует собой конец издательской платформы Verst.
Стартап изначально создал DWNLD - платформу для преобразования веб-сайтов в мобильные приложения. Он привлек 12 миллионов долларов в Серии A, прежде чем переключиться на Verst, которая была запущена в начале этого года в качестве платформы для ведения блогов со встроенными инструментами оптимизации трафика и доходов.
В течение лета Verst представил новые функции, которые сделали его не столько инструментом для ведения блога, а скорее «полнофункциональным конструктором сайта», как выразился генеральный директор Адж Фрэнк. Он наряду с семью другими членами команды Verst присоединится к Dropbox.
«В двух словах, мы закрываем платформу 21 декабря, и постараемся применить все, что мы узнали уже в качестве сотрудников Dropbox и помочь упростить методы совместной работы людей», - сказал он в сообщении в блоге.
Финансовые условия приобретения не разглашаются. Dropbox не говорит о том, над чем будет работать команда Verst. Стоит отметить, что линейка продуктов компании расширилась и теперь предлагается не только сервис общего доступа к файлам, но и такие вещи, как приложение для создания заметок Paper.
Пресс-секретарь Dropbox отметил: «Мы рады приветствовать команду Verst в Dropbox. Их талант в создании простых и мощных издательских инструментов поможет нам создать новый продукт, который пробудит творческую энергию наших пользователей».
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Перевод специально для MMGP.ru