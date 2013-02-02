Cryptofarmer.com - игровой симулятор майнинга. - Экономические игры | MMGP

1. Стройте электростанции - электростанции вырабатывают электроэнергию, которая необходима для работы Вашей фермы.
2. Ставьте системные блоки и устанавливайте карты - покупайте и устанавливайте на поле видеокарты. Чем дороже карта, тем больше электроэнергии она потребляет.
3. Ставьте охлаждение, чтобы усилить ферму - блоки охлаждения дают прирост производительности для Вашей фермы. Вы можете поставить не - сколько блоков.
4. Получайте блоки на склад - в Вашем распоряжении до трех складов блоков. Каждая секция заполняется раз в сутки. Не допускайте переполнений на складе.
5. Меняйте блоки на коины в Крипто Банке - созданные блоки можно обменять на монеты в Крипто банке. Просто перетащите блоки со склада в банк. 10 блоков = 1 монета.
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