Cryptofarmer.com - игровой симулятор майнинга. - Экономические игры | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,881 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Cryptofarmer.com - игровой симулятор майнинга.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
MM.BINGO - МИЛЛИОНЕР ЗА МИНУТУ!
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:53
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 143
Благодарностей: 13
УГ: 0
КП: 0.000
Cryptofarmer.com - игровой симулятор майнинга.


Не являюсь администратором проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 26 августа 2017


Принцип игры Crypto Farmer

1. Стройте электростанции - электростанции вырабатывают электроэнергию, которая необходима для работы Вашей фермы.
2. Ставьте системные блоки и устанавливайте карты - покупайте и устанавливайте на поле видеокарты. Чем дороже карта, тем больше электроэнергии она потребляет.
3. Ставьте охлаждение, чтобы усилить ферму - блоки охлаждения дают прирост производительности для Вашей фермы. Вы можете поставить не - сколько блоков.
4. Получайте блоки на склад - в Вашем распоряжении до трех складов блоков. Каждая секция заполняется раз в сутки. Не допускайте переполнений на складе.
5. Меняйте блоки на коины в Крипто Банке - созданные блоки можно обменять на монеты в Крипто банке. Просто перетащите блоки со склада в банк. 10 блоков = 1 монета.

5-ти уровневая партнерская программа дает возможность Вам зарабатывать игровые валюты приглашая друзей. Партнерская программа полностью прозрачна и Вы видите всех своих рефералов в личном кабинете.


Браузерный майнинг

Вы получаете деньги только за то что открыли свой личный кабинет! Без вложений, без приглашений, без просмотров рекламы и выполнения заданий.

Платежные системы: Payeer (Более 30 различных вариантов оплаты) , Free Kassa, Bitcoin и Litecoin через Cryptonator.
Минимальная сумма пополнения: 1 000 coins = 1$
Минимальная сумма вывода: 10 000 coins =10$


Мой депозит:
__________________
Реклама: Получай пассивный доход, не выходя из дома! 12% x 12 дней. 6% реф.
gamecashout на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MoneyRally.ru - Игровой симулятор автопарка Dimon Dneprovskiy Экономические игры 15 29.11.2017 21:52
dota-finance.ru - Игровой симулятор армии ShveDz Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции 33 09.11.2017 14:26
Симулятор советских игр Screb Игры 12 02.02.2013 10:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Oil-investment - Oil-investment.biz
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар inik1080
Цена Ripple стабильна, но может ли она пойти вверх?
От inik1080 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Kra100
Кудрин заявил, что легализовывать криптовалюты в РФ не будут в ближайшие 3 года
От Kra100 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар ttxz
Apple снова не попала в сотню самых уважаемых в США компаний
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sum iskorka
"Дэдвуд" ("Deadwood")
От sum iskorka в разделе «Кино/Музыка»
Аватар Flyseo
ПАММ-счет jetflash47 : 681754 (Forex Trend)
От Flyseo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
432,881
Тем
502,091
Сообщений
12,593,561

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram