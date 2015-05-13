Премьер Южной Кореи: Биткоин может подтолкнуть детей на незаконную деятельность - Новости криптовалют | MMGP
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Премьер Южной Кореи: Биткоин может подтолкнуть детей на незаконную деятельность

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Премьер Южной Кореи: Биткоин может подтолкнуть детей на незаконную деятельность

С ростом интереса к криптовалютному рынку, в частности к биткоину, премьер-министр Южной Кореи предупредил, что он может подтолкнуть детей на незаконную деятельность.

В заявлении, опубликованном после заседания кабинета министров, премьер-министр Ли Нак-Йон высказал свои мысли по рынку криптовалют:
Бывают случаи, когда молодые корейцы, включая студентов, идут в те ниши, где можно быстро заработать деньги. Криптовалюты используются в незаконных видах деятельности, таких как торговля наркотиками или мошеннический многоуровневый маркетинг.
Он добавил, что если вопрос останется без должного внимания, это может привести к серьезным проблемам или к социальной патологии.

Комментарий премьер-министра приходит в то время, когда на рынке криптовалют происходят сильные импульсы. Вчера биткоин впервые в истории преодолел барьер в $11500, увеличив свою рыночную капитализацию до $185,6 млрд. Общая рыночная капитализация составила $338.5 млрд, немного не достигнув капитализацию JPMorgan, которая на сегодняшний день составляет $343 млрд. Однако, сильная волатильность дала о себе знать и рынок побудил пользователей на “слив” криптоактивов, особенно биткоина. По данным LiveCoinWatch, в настоящее время он торгуется на уровне $9800.

Идея о том, что криптовалюта может подтолкнуть детей и студентов к незаконной деятельности, является простой попыткой еще больше запятнать имя биткоина. В конце концов, нет ничего такого, что помешало бы им просто использовать деньги для совершения незаконных действий.

__________________
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Метки
bitcoin, cryptocurrency, биткоин, криптовалюта
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