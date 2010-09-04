Учёные смогли увеличить скорость 3D-печати в 10 раз - Новости технологий и интернета | MMGP

Группа инженеров из Массачусетского технологического института сумела решить одну из основных проблем 3D-принтеров — медленную скорость печати. Несмотря на то что разработка находится на начальном этапе, исследователи уже создали прототип 3D-принтера, способного печатать предметы в 10 раз быстрее любого существующего потребительского аналога. По словам учёных, детали, на создание которых у других принтеров уходит порядка одного часа, их образец делает за считаные минуты.
Разработанный в MIT 3D-принтер, как и большинство аналогов, построен на базе технологии моделирования методом послойного наплавления — наложением друг на друга расплавленных пластиковых слоёв для формирования нужного объекта. Инженеры внесли несколько важных изменений в печатающую головку, что и позволило существенно увеличить скорость печати. В частности, они использовали специальный винтовой механизм, подающий материал для печати на более высоких скоростях, нежели в других принтерах. Кроме этого, печатающая головка получила лазер для более быстрой плавки пластика.
«Я буду в восторге, если он попадёт на рынок. Но мы не уверены в том, как это сделать. Мы можем открыть собственную компанию, которая будет производить или продавать эти быстрые настольные принтеры или работать с существующим производителями 3D-принтеров, чтобы лицензировать нашу технологию», — рассказал адъюнкт-профессор Джон Харт.
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