РФ: кредиты до 100 000 рублей россиянам будут выдавать без справки о доходах - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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РФ: кредиты до 100 000 рублей россиянам будут выдавать без справки о доходах



Российское издание "Ведомости" сообщило, что глава департамента рынка микрофинансов Центрального банка России г-н Илья Кочетков в интервью этой газете пообещал, что есть большая вероятность того, что в скором времени главный финансовый регулятор России разрешит российским банкам и микрофинансовым организациям (МФО) не требовать с заемщиков справок о доходах, но правда, если сумма выдаваемого кредита не будет превышать 100 000 рублей.



По его словам: "В случае когда процесс получения данных о реальном финансовом состоянии заемщика является для самого банка слишком дорогим предприятием, а также для этого требуется много времени и трудозатрат, то пусть тогда гражданин пишет только заявление с указанием какой у него сейчас реальный доход и больше от него ничего не потребуется". Господин Кочетков также сослался на их информацию, что в стране за последние 2 года долговая нагрузка наших заемщиков снизилась на 20 процентов.



Между тем, в прошлом месяце Банк России направил в банки и микрофинансовые организации указание касающееся расчетов долговой нагрузки их заёмщиков и теперь это у банкиров называется показатель "PTI". И если кратко, что это за такой показатель PTI, то банк будет складывать вместе сумму ежемесячных платежей всех непогашенных кредитов плюсовать к ней сумму ежемесячного платежа по выдаваемому новому кредиту и делить это всё на среднемесячный доход заемщика за последние 6 месяцев. По займам меньше чем 7000 рублей эту процедуру им не потребуется исполнять.



Кстати, последний опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) продемонстрировал, чуть ли не у 60 процентов наших семей имеются сейчас кредиты, которые они еще не погасили до конца. За последние 10 лет количество наших должников удвоилось. Однако, более 70% из опрошенных говорят, что по кредиту они расплатиться смогут. Ну что ж - последний показатель наверно радует, хотя говорить можно одно, а делать в жизни совсем другое. Главное ведь не переоценить свои силы, особенно когда дело касается денег, причём заемных денег.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a207a399fb1d Российское издание "Ведомости" сообщило, что глава департамента рынка микрофинансов Центрального банка России г-н Илья Кочетков в интервью этой газете пообещал, что есть большая вероятность того, что в скором времени главный финансовый регулятор России разрешит российским банкам и микрофинансовым организациям (МФО) не требовать с заемщиков справок о доходах, но правда, если сумма выдаваемого кредита не будет превышать 100 000 рублей.По его словам: "В случае когда процесс получения данных о реальном финансовом состоянии заемщика является для самого банка слишком дорогим предприятием, а также для этого требуется много времени и трудозатрат, то пусть тогда гражданин пишет только заявление с указанием какой у него сейчас реальный доход и больше от него ничего не потребуется". Господин Кочетков также сослался на их информацию, что в стране за последние 2 года долговая нагрузка наших заемщиков снизилась на 20 процентов.Между тем, в прошлом месяце Банк России направил в банки и микрофинансовые организации указание касающееся расчетов долговой нагрузки их заёмщиков и теперь это у банкиров называется показатель "PTI". И если кратко, что это за такой показатель PTI, то банк будет складывать вместе сумму ежемесячных платежей всех непогашенных кредитов плюсовать к ней сумму ежемесячного платежа по выдаваемому новому кредиту и делить это всё на среднемесячный доход заемщика за последние 6 месяцев. По займам меньше чем 7000 рублей эту процедуру им не потребуется исполнять.Кстати, последний опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) продемонстрировал, чуть ли не у 60 процентов наших семей имеются сейчас кредиты, которые они еще не погасили до конца. За последние 10 лет количество наших должников удвоилось. Однако, более 70% из опрошенных говорят, что по кредиту они расплатиться смогут. Ну что ж - последний показатель наверно радует, хотя говорить можно одно, а делать в жизни совсем другое. Главное ведь не переоценить свои силы, особенно когда дело касается денег, причём заемных денег.Специально для mmgp.ru

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