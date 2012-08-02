РФ: кредиты до 100 000 рублей россиянам будут выдавать без справки о доходах - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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РФ: кредиты до 100 000 рублей россиянам будут выдавать без справки о доходах

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Старый Сегодня, 01:40
#1
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РФ: кредиты до 100 000 рублей россиянам будут выдавать без справки о доходах


Российское издание "Ведомости" сообщило, что глава департамента рынка микрофинансов Центрального банка России г-н Илья Кочетков в интервью этой газете пообещал, что есть большая вероятность того, что в скором времени главный финансовый регулятор России разрешит российским банкам и микрофинансовым организациям (МФО) не требовать с заемщиков справок о доходах, но правда, если сумма выдаваемого кредита не будет превышать 100 000 рублей.

По его словам: "В случае когда процесс получения данных о реальном финансовом состоянии заемщика является для самого банка слишком дорогим предприятием, а также для этого требуется много времени и трудозатрат, то пусть тогда гражданин пишет только заявление с указанием какой у него сейчас реальный доход и больше от него ничего не потребуется". Господин Кочетков также сослался на их информацию, что в стране за последние 2 года долговая нагрузка наших заемщиков снизилась на 20 процентов.

Между тем, в прошлом месяце Банк России направил в банки и микрофинансовые организации указание касающееся расчетов долговой нагрузки их заёмщиков и теперь это у банкиров называется показатель "PTI". И если кратко, что это за такой показатель PTI, то банк будет складывать вместе сумму ежемесячных платежей всех непогашенных кредитов плюсовать к ней сумму ежемесячного платежа по выдаваемому новому кредиту и делить это всё на среднемесячный доход заемщика за последние 6 месяцев. По займам меньше чем 7000 рублей эту процедуру им не потребуется исполнять.

Кстати, последний опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) продемонстрировал, чуть ли не у 60 процентов наших семей имеются сейчас кредиты, которые они еще не погасили до конца. За последние 10 лет количество наших должников удвоилось. Однако, более 70% из опрошенных говорят, что по кредиту они расплатиться смогут. Ну что ж - последний показатель наверно радует, хотя говорить можно одно, а делать в жизни совсем другое. Главное ведь не переоценить свои силы, особенно когда дело касается денег, причём заемных денег.

Специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 01:52.
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 02:12
#2
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
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Re: РФ: кредиты до 100 000 рублей россиянам будут выдавать без справки о доходах
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
По его словам: "В случае когда процесс получения данных о реальном финансовом состоянии заемщика является для самого банка слишком дорогим предприятием, а также для этого требуется много времени и трудозатрат, то пусть тогда гражданин пишет только заявление с указанием какой у него сейчас реальный доход и больше от него ничего не потребуется".
А кто потом невыплаченные кредиты будет платить?
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Старый Сегодня, 02:33
#3
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Имя: David
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Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 69
Благодарностей: 17
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Re: РФ: кредиты до 100 000 рублей россиянам будут выдавать без справки о доходах
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
А кто потом невыплаченные кредиты будет платить?
Думаю они успеют больше за счет процентов вернуть, а остальное страховка покроет
DavidMood на форуме  
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Старый Сегодня, 02:50
#4
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 4,774
Благодарностей: 1,856
УГ: 30
КП: 0.222
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Автор темы Re: РФ: кредиты до 100 000 рублей россиянам будут выдавать без справки о доходах
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
А кто потом невыплаченные кредиты будет платить?
Я тоже так подумал, что кто? Ещё больше должников расплодят, если такое решение примут.
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 02:55
#5
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 3,386
Благодарностей: 2,641
УГ: 6
КП: 0.588
подарки
Re: РФ: кредиты до 100 000 рублей россиянам будут выдавать без справки о доходах
Цитата:
Сообщение от DavidMood Посмотреть сообщение
Думаю они успеют больше за счет процентов вернуть, а остальное страховка покроет
А невыплаченные долги на каждого отдельного проблемного клиента будут выкупать специальные конторы, которые знают как выбивать деньги. Это звучит реальнее...
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Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 02:59
#6
Интересующийся
 
Имя: David
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2017
Сообщений: 69
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.210
Re: РФ: кредиты до 100 000 рублей россиянам будут выдавать без справки о доходах
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
А невыплаченные долги на каждого отдельного проблемного клиента будут выкупать специальные конторы, которые знают как выбивать деньги. Это звучит реальнее...
Думаю все в этой цепочке осознают риски. Хотя может не всегда точно(касаемо заемщика).
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