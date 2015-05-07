Сообщество Ripple создаст петицию для поддержки XRP на Coinbase - Новости криптовалют | MMGP

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Сообщество Ripple создаст петицию для поддержки XRP на Coinbase

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#1
Новости криптовалют
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Имя: Станислав
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Сообщество Ripple создаст петицию для поддержки XRP на Coinbase


В настоящее время сообщество Ripple создаст петицию для поддержки XRP на Coinbase и учитывая количество людей, которые уже подписали петицию, в долгосрочной перспективе может быть достигнут успех.

Ни для кого не секрет, что Coinbase хочет добавить больше криптовалют к себе на платформу. Однако команда своими руками это не делает. В частности, компания нанимает новых разработчиков, которые прилагают максимум усилий для поддержки новых криптовалют. Предоставление разработчикам возможности вносить свой вклад - довольно неплохая идея. Тем не менее, Coinbase должен максимально фокусироваться на ТОП-10, а не ждать помощи от сторонних разработчиков. Ведь сейчас есть криптовалюты, которые очень сильно нуждаются в поддержке таких мастодонтов, как Coinbase.

Никто не знает почему, но видимо Coinbase не сильно горит желанием добавлять XRP на свою платформу. Тем не менее, если это случится, то у XRP будет довольно захватывающее будущее. Сообщество Ripple искренне хочет, чтобы это произошло. Но несмотря на столь громкую просьба, так как сообщество далеко не маленькое, его просьба может быть не услышана.

Удивительно, но 9000 человек уже подписали петицию. Coinbase признал, что они не могут делать все самостоятельно, и что для этого потребуется команда опытных разработчиков. XRP очень сильно отличается от большинства других криптовалют, это очевидно. Еще предстоит выяснить, произойдет эта интеграция или нет. Но понятно только одно, сообществу нравится эта инициатива.

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BiziAlen (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:36
#2
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Re: Сообщество Ripple создаст петицию для поддержки XRP на Coinbase
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Alcest (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:55
#3
Новости криптовалют
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 16,990
Благодарностей: 1,836
УГ: 42
КП: 0.120
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Автор темы Re: Сообщество Ripple создаст петицию для поддержки XRP на Coinbase
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
закупаемся и подписываем ?)
Вы представляете, что будет если coinbase интегрирует XRP к себе на платформу? В первый день сразу х2, а за неделю х4 получим

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 01:58.
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Метки
cryptocurrency, криптовалюта
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