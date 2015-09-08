Банк России запретил Московской бирже торговать фьючерсами на биткойн - Новости криптовалют | MMGP
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Банк России запретил Московской бирже торговать фьючерсами на биткойн

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Банк России запретил Московской бирже торговать фьючерсами на биткойн
Центральный банк РФ не разрешил Московской бирже запускать торги фьючерсами на биткоин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сразу два собственных источника.

«ЦБ заявил, что разрешения на этот инструмент не даст», — цитирует агентство неназываемые источники.

По словам собеседника ТАСС, Московская биржа не сможет запустить подобный инструмент, пока биткоин и другие криптовалюты не будут регулироваться на законодательном уровне.

Комментариев ЦБ РФ и самой биржи пока не поступало.

О том, что Московская биржа хочет запустить торги фьючерсом на биткоин, стало известно в сентябре. Базовым активом, по задумке биржи, должен был стать один из индексов биткоина — например, индекс, запущенный Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE Bitcoin Index).

Ранее сообщалось о планах Nasdaq по запуску аналогичного инструмента, однако в четверг глава этой биржи Адена Фридман охладила появившиеся спекуляции. В то же время известно, что до конца года биткоин-фьючерсы должны быть запущены на крупнейшей североамериканской бирже CME.

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