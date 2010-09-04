Британская сеть кинотеатров Cineworld покупает американского конкурента - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Британская сеть кинотеатров Cineworld покупает американского конкурента

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Британская сеть кинотеатров Cineworld покупает американского конкурента


Крупный оператор кинотеатров Cineworld Group Plc из Великобритании на данный момент проводит активные переговоры относительно приобретения своего американского конкурента, компании Regal Entertainment Group за $3,1 млрд. Об этом стало известно из пресс-релиза Cineworld.


Сообщается, что данная сделка может привести к образованию на рынке серьезного конкурента для лидера отрасли, AMC Entertainment. Как известно, эта компания контролируется китайской Dalian Wanda. Объединение Cineworld и Regal Entertainment приведет к созданию сети кинотеатров с общим количеством киноэкранов превышающим 9 тыс. У AMC сейчас порядка 11 тыс. киноэкранов.

Та сумма, которую предлагает Cineworld за Regal на 26% превышает стоимость последней на закрытие торгов в понедельник. Предполагается, что сделка будет оплачена за счет долга и допразмещения акций.

Акции Cineworld в ходе торгов в Лондоне падают на 16,5%, цена бумаг Regal на предварительных торгах в Нью-Йорке дорожают на 4,4%.


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