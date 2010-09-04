Британская сеть кинотеатров Cineworld покупает американского конкурента - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Крупный оператор кинотеатров Cineworld Group Plc из Великобритании на данный момент проводит активные переговоры относительно приобретения своего американского конкурента, компании Regal Entertainment Group за $3,1 млрд. Об этом стало известно из пресс-релиза Cineworld.
Сообщается, что данная сделка может привести к образованию на рынке серьезного конкурента для лидера отрасли, AMC Entertainment. Как известно, эта компания контролируется китайской Dalian Wanda. Объединение Cineworld и Regal Entertainment приведет к созданию сети кинотеатров с общим количеством киноэкранов превышающим 9 тыс. У AMC сейчас порядка 11 тыс. киноэкранов.
Та сумма, которую предлагает Cineworld за Regal на 26% превышает стоимость последней на закрытие торгов в понедельник. Предполагается, что сделка будет оплачена за счет долга и допразмещения акций.
Акции Cineworld в ходе торгов в Лондоне падают на 16,5%, цена бумаг Regal на предварительных торгах в Нью-Йорке дорожают на 4,4%.
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