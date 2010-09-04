КНР инвестирует $3 млрд. в Центральную и Восточную Европу - Горячие новости | MMGP

Китайское правительство планирует инвестировать в проекты 16 государств Центральной и Восточной Европы.
По словам премьера Госсовета КНР, Ли Кэцяна, $2 млрд. планируется перечислить по линии госбанка China Development Bank на инициативы, связанные с развитием региона.
Остальной $1 млрд. правительство Китая намерено выделить в рамках программы инвестиционного сотрудничества. При этом премьер Госсовета не уточнил конкретные сроки, в течение которых поступят эти деньги.
Сообщается, что финансирование будет выделено в рамках международной стратегии Пекина, предполагающей осуществление капиталовложений и носящей название новый «Шелковый путь».
Как заметил Премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, инвестиционное сотрудничество с КНР представляет собой «великолепную возможность» для развития. Он также добавил, что Европа должна извлечь выгоду из данного сотрудничества.
Напомним, что в конце прошлого года Китай инициировал создание новой холдинговой компании Sino-CEEF, цель которой стать новой платформой для экономического сотрудничества» между КНР и странами Центральной и Восточной Европы. Одновременно с ней был учрежден фонд Sino-CEE, направленный на вложение средств в инфраструктурное сотрудничество, высокотехнологичные производства и индустрию массового потребления.
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