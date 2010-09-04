Финляндия и NEFCO создают фонд для инвестиций в «зеленые» проекты в Украине - Горячие новости | MMGP
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Финляндия и NEFCO создают фонд для инвестиций в «зеленые» проекты в Украине

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Финляндия и NEFCO создают фонд для инвестиций в «зеленые» проекты в Украине

Объем фонда составит $6 млн., которые планируется инвестировать в энергоэффективность, а именно в обеспечение технической помощи, выделение грантов для демонстрационных проектов.

Государственное агентство по энергоэффективности сообщает о том, что Министерство иностранных дел Финляндии и Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) намерены основать трастовый фонд объемом $6 млн. Цель создания фонда – поддержка проектов по возобновляемой энергетике в Украине.

Отмечается, что координировать деятельность фонда в Украине будет Госэнергоэффективности, который предложит проекты для реализации, а финансирование проектов будет осуществляться через NEFCO.

Средства фонда планируется направить на техническую помощь и гранты для демонстрационных проектов на малых и средних предприятиях, частных и государственных проектов.

Как сказано на сайте NEFCO, за последние 7 лет корпорация профинансировала примерно 150 проектов в Украине, из которых около сотни относятся к муниципальному сектору.

Сотрудничество с NEFCO предполагается в рамках соглашения министров иностранных дел Северного Совета (Nordic Council). На сегодняшний день в портфеле организации есть проекты в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и очистки сточных вод.

Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) ‒ это международная финансовая организация, созданная в 1990 году странами Северной Европы. Её деятельность связана с финансированием практических мероприятий, способствующих зелёному росту.

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