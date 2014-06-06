Условия по трейдингу на биржах (поддержка, инструменты) - Биржи криптовалют | MMGP

Вы, наверное, понимаете, что не каждый имеет возможность добывать криптовалюту самостоятельно, с ростом стоимости оборудования и сложности добычи, все больше инвесторов обращает свое внимание к криптобиржам. Но в то же время на рынке криптовалют каждый трейдер действует на свой страх и риск, поэтому любые действия должны проводиться только с пониманием всей опасности: может и биржа перестать работать, и взломы не редкость, а также просто инвестор что-то не верно сделать и деньги уже не вернуть. Многое чего должен знать инвестор, прежде чем начать торговать на бирже криптовалют, но не отнять того, что заработать на бирже криптовалют можно и довольно приличные деньги. Поэтому все так тянуться туда, но условия по торговле прежде, чем приступать к трейдингу, должен знать каждый. Тем более, если вы уже определились на какой бирже собираете торговать – выбор огромен, но лучше всего, если вы выберете ту, где ликвидность довольно высокая, что видно в первую очередь по объемам торгов. Итак, какие условия по торговле должен учитывать трейдер.
Поддержка и интерфейс
Обратите внимание, в первую очередь, какая поддержка находится у криптобиржи, какие есть с ней контакты, есть ли русскоязычная поддержка или как минимум англоязычная
(хоть с переводчиком, но тогда разобраться все равно реально). Возможно, стоит почитать отзывы пользователей, насколько эффективно она решает вопросы.
Например, есть биржи, где частые жалобы на долгую верификацию аккаунтов, или без объяснений могут блокировать счета, но наиболее распространённый случай, когда поддержка игнорирует запросы, например много жалоб на Yobit, где пользователи просто жалуются на долгую реакцию на свои запросы. Но тем не менее эту криптобиржу часто выбирают, поскольку именно на ней наиболее большой выбор инструментов для торговли: 1026 монет на данный момент можно торговать, согласно сайте coinhills.com, хотя и объем торгов не слишком велик всего 4,929.24 BTC и 27 место среди бирж криптовалют. Но русскоговорящему населению, что и нужно – можно торговать в нескольких валютах: RUR, USD, BTC, DOGE, ETH и WAVES, плюс русскоязычная платформа. Это только один из примеров на что могут ориентироваться пользователи. Каждую биржу можно просмотреть по отзывам в сети, посмотреть по объемам торгов на англоязычных сайтах (на том же coinhills.com), стоит научиться пользоваться многими сайтами, чтоб быть продвинутым инвестором.
Но, что важно и что должен знать трейдер - это то, что до любой поддержки сложно достучаться, особенно, если она не русскоязычная и не англоязычная.
Перед тем как заводить свои деньги, стоит обратить внимание и на интерфейс, насколько четко идут котировки и не запаздывает ли время, не ломается ли часто биржа, не пропадает связь, иначе сложно будет тогда на этой бирже заниматься активным трейдингом, так иногда только среднесрочные сделки, так как при высокой волатильности такие глюки сайтов могут быть катастрофичными для вашего депозита.
Стоит также обратиться в поддержку, если вы решили задействовать торгового робота и попросить API, чтоб написать свой собственный софт, стоит отметить, что поддержку придется ждать долго - они тогда ответят, когда им будет удобно.
Касательно интерфейса выбирайте ту биржу, где вам будет что-то понятно, так как не все разработчики переживают о том, насколько удобно торговать и рассматривать графики их клиентам.
Обычно обеспечивается минимальный функционал, где вы видите стакан, можете разобраться, куда нажать для ввода и вывода и как выставить и снять ордер. Ну и конечно стараются по максимуму обеспокоиться безопасностью, так как это репутация в первую очередь.
Вот мы можем видеть, как выглядят ходовые криптобиржи при входе:
Poloniex
Bittrex
YoBit
Также можно обратить внимание на дополнительные удобства, например на YoBit есть дополнительный он-лайн чат, не знаю насколько он помогает, но многим интересно и говорят поддержка реагирует быстрее, если просить отреагировать в чате.
Инструменты для торговли
Далее всегда пользователя интересует, какими криптовалютами лучше всего торговать, если монет очень большое количество и многие из них довольно волатильные, что может приносить хороший доход. Но одни торгуют топовые криптовалюты, другие ищут новинки с перспективой, но тут все зависит от торговой стратегии крипто трейдера, а потому биржу ищут именно под свои требования. Например, на Bittrex можно быстро продать новые монеты по завершению ICO (Initial Coin Offering), подобных много там торгуется и биржа находится на 6 месте по объемам торгов.
Но всегда самыми популярными объектами для торговли остаются, и уже довольно долго, BTC/USD и ETH/USD, но рекомендуется всегда собирать криптовалютный портфель, так как из топовых криптомонет, поскольку не только ethereum может внезапно взлететь.
И того на что стоит обращать внимание
, когда торгуешь, что должно быть понятно и рядовому пользователю:
- аналитические инструменты:
1) График
– без него никак не спрогнозировать движение криптовалюты, графически изменения цены лучше воспринимаются трейдерами, проверено не раз. Чаще всего работают со свечными графиками, но и линейные пользуются спросом.
2) Стакан
– можно увидеть разницу между спросом и предложением, и с его помощью попытаться понять, что больше пользуется спросом - покупки или продажи, а, следовательно, куда дальше может пойти цена, обращать внимание на крупные заявки и использовать это в торговле.
3) Price, Volume и Change
– чем выше значения первых двух показателей, тем более признана криптовалюта, и эти показатели удобны для выбора объектов торговли, но и нельзя исключать, что и новые монеты могут давать зарабатывать. Колонка Change также не мало важна – на сколько курс меняется в процентах именно тут видно и в каждой бирже это наглядный показатель волатильности.
4) Выставление ордера
– стандартные это конечно же Buy и Sell. Иногда встречаются на некоторых биржах стоповые ордера - когда можно подождать надлежащую цену и тогда только исполнится ордер, правда подобная услуга это не частое явление.
- технические инструменты
– к таким обычно относят технические индикаторы, которые можно использовать для торговли для прогнозирования на основе. Например, на poloniex можно использовать уровни Фибоначчи, полосы Боллинджера, MA или Moving Average.
В принципе все, что биржи предлагают можно использовать в повседневной торговле, если знать как, а возможно даже и больше найти функций. Поэтому прежде, чем конкретно выбрать биржу, лучше понаблюдать за каждым из выбранных вариантов и остановится на той, где вам кажется удобнее использовать все функции, что предлагают. Мелочи так же могут как помогать, так и мешать торговать – об этом стоит помнить. Успехов в торговле!
Автор: ГераЯ
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