Фьючерс на биткоин схлопнет пузырь на рынке криптовалют - Горячие новости | MMGP

За последние несколько месяцев о планах запустить фьючерсы на биткоин объявили такие крупнейшие американские биржи, как CME Group и CBOE Global Markets. По данным источника Wall Street Journal, работу над запуском в ближайшем будущем фьючерсных контрактов ведет и Nasdaq.
По всей видимости, запуск торгов производными инструментами крупнейших биржах позволит криптовалютам, которые являются основной этих деривативов, автоматически получить официальный юридический статус. В свою очередь, получение этого статуса приведет к приходу на рынок крупных игроков (ETF, хедж-фонды и т.п.), которые ранее не могли или не хотели выйти на рынок из-за отсутствия легальных инструментов, так и недостаточной для совершения крупных сделок ликвидности.
Учитывая высокий интерес к криптовалютам в мире, из-за дисбаланса спроса и предложения стоимость производных контрактов на условный биткоин, по всей видимости, длительное время будет стабильно выше стоимости реального биткоина, что приведет к активным арбитражным операциям и, соответственно, росту котировок самой криптовалюты.
Скорее всего, именно старт обращения производных контрактов на крупнейших американских биржах станет отправной точкой для формирования полноценного «пузыря» биткоина и в целом на рынке криптовалют, а затем – к его лопанию через 1-2 года по аналогии с множеством других известных биржевых «пузырей». Часто «пузырем» ошибочно считают безудержный рост цен на какой-либо актив. Настоящий же «пузырь» представляет собой не просто устремленный наверх график котировок, а большой объём спекулятивного капитала «упакованный» в какой-либо сверхпереоцененный актив. Как только приток нового спекулятивного капитала иссякает – «пузырь» лопается.
Один из классических «пузырей» на рынке акций США наблюдался в марте 2000 года, когда индекс Nasdaq всего за полтора года вырос почти в 3,5 раза и достиг рыночной капитализации в $6,6 трлн. В переоцененные акции технологических компаний (перед тем, как «пузырь» лопнул) оказалось «упаковано» до $3-4 трлн спекулятивного капитала. При усилении волатильности из-за внешних факторов этот капитал тут же покинул активы, обвалив за полтора года рыночную капитализацию почти до исходной точки.
На мой взгляд, после появления полноценных фьючерсов на биткоин, эти же $3-4 трлн будут потолком и для рыночной капитализации биткоина вместе с другими криптовалютами. Как только капитализация достигнет указанных объемов, неизбежно последует биржевой крах, возможно, даже с сопутствующими негативными макроэкономическими последствиями из-за делевриджинга, по аналогии с крахом доткомов двадцатилетней давности. В любом случае, путь к капитализации $3-4 трлн только начинается. Сейчас рыночная капитализация биткоина составляет $180 млрд, а всех криптовалют в целом – $310 млрд.
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