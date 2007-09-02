Правила подраздела "Облачный майнинг" (последнее обновление: 30 ноября 2017) - Облачный майнинг | MMGP
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Правила подраздела "Облачный майнинг" (последнее обновление: 30 ноября 2017)

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Раздел для обсуждения компаний предоставляющих услуги облачного майнинга. Внимание, большая вероятность что компания может быть финансовой пирамидой.
Важная информация
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Старый Сегодня, 22:29
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 6,364
Благодарностей: 2,475
УГ: 2
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Правила подраздела "Облачный майнинг" (последнее обновление: 30 ноября 2017)
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Правила для подраздела "Облачный майнинг"
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1. Перед созданием темы убедитесь, что такая компания ещё не обсуждается. Пользуйтесь поиском. Если обсуждается, то создание новой темы запрещено.

2. Название темы должно состоять из имени сайта и домена. Например: "Имя сайта - domen.com", "Облачный майнинг - domen.com".

3. В первом сообщении предоставьте как можно больше информации о компании которая предоставляет облачный майнинг. Это может быть и общая информация, и какие криптовалюты можно майнить, и мощности добычи, и партнёрская программа. Чем больше будет предоставлено информации, тем легче будет разобраться потенциальному инвестору стоит ли ему воспользоваться услугами этой компании.

4. Подтвердите получение выплаты. Сделайте скриншот своего кошелька или аккаунта где видна выписка о выплате.

5. Поддерживайте тему в активном состоянии.
  • Регулярно сообщайте о собственных выплатах
  • Делитесь новостями и другой полезной информацией
  • В случае возникновения проблем с выплатами, своевременно сообщайте модераторам для переноса темы в проблемные
Если в течении месяца автор не поддерживает тему, то ему выписывают предупреждение с формулировкой "Тема заброшена автором" и его реф.ссылка удаляется. Если в теме нет новых сообщений в течении месяца, то такая тема переносится в архив.
__________________
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Rost77 на форуме  
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