PayPal блокирует счета пользователей, работающие с криптовалютой - Новости криптовалют | MMGP

Alcest Новости криптовалют



Имя: Станислав Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 16,984 Благодарностей: 1,831 УГ: 42 КП: 0.120 подарки

PayPal блокирует счета пользователей, работающие с криптовалютой

Пользователи криптовалют хорошо знают, что покупка и продажа криптовалют с помощью PayPal является большой проблемой. В большинстве случаев подобного следует избегать, так как всегда существует риск мошенничества. Теперь, похоже, сама компания начала активно замораживать учетные записи пользователей, работающие с криптовалютой. В то время как некоторые люди могут посчитать подобные действия незаконными, PayPal все же имеет права на заморозку счетов на длительное время.





Не нужно использовать PayPal при работе с криптовалютой

Странно, почему так много людей все еще пытаются покупать и продавать криптовалюту через PayPal. Несмотря на то, что PayPal является очень удобным и часто используемым онлайн-способом оплаты, компания очень не любит биткоин и альткоины. Фактически, PayPal является противником криптовалют. В последнее время ситуация обострилась. Некоторые пользователи сообщают, что их учетные записи были внезапно заморожены и денежные средства не были доступными около 180 дней. Многим пользователям не нравится такое положение дел.



Если пользователи читали “Условия обслуживания PayPal”, они могли заметить, что компания может запросто заморозить или закрывать учетные записи пользователей, когда они сочтут это необходимым. Хотя это и не так часто происходит, но у пользователей не будет выбора в данном случае, кроме как принять такой вот “бан”. Даже когда истечет 180 дней, компании разрешается удерживать деньги замороженными в течении другого периода времени, после чего она решит, будет ли данная учетная запись закрыта навсегда. Для некоторых людей это будет означать, что они не смогут получить доступ к своим деньгам в течение года.



Более того, люди, которые активно продают криптовалюты через PayPal, теперь считаются «дилерами или биржами». Такие пользователи должны прежде всего получать специальное разрешение, прежде чем им будет разрешено использовать PayPal для обработки платежей. Пользователи, не соблюдающие официальные правила компании, закрывают свои счета, не имея возможности подать апелляцию.



Очевидно, что любой, кто хочет продавать или покупать криптовалюты, должен использовать LocalBitcoins или другие аналогичные платформы и никогда больше не иметь дело с PayPal. Компания PayPal имеет большую популярность во всем мире, когда дело доходит до обычных платежей, но у нее есть явная ненависть к криптовалюте. Нет никаких оснований использовать PayPal для покупки биткоина или альткоинов, поскольку для этого существуют специализированные площадки. Чем раньше люди поймут это и начнут ими пользоваться, тем лучше будет для них.



Перевод специально для MMGP.RU

http://[IMG]https://text.ru/image/ge...e3/1[/IMG] Пользователи криптовалют хорошо знают, что покупка и продажа криптовалют с помощью PayPal является большой проблемой. В большинстве случаев подобного следует избегать, так как всегда существует риск мошенничества. Теперь, похоже, сама компания начала активно замораживать учетные записи пользователей, работающие с криптовалютой. В то время как некоторые люди могут посчитать подобные действия незаконными, PayPal все же имеет права на заморозку счетов на длительное время.Странно, почему так много людей все еще пытаются покупать и продавать криптовалюту через PayPal. Несмотря на то, что PayPal является очень удобным и часто используемым онлайн-способом оплаты, компания очень не любит биткоин и альткоины. Фактически, PayPal является противником криптовалют. В последнее время ситуация обострилась. Некоторые пользователи сообщают, что их учетные записи были внезапно заморожены и денежные средства не были доступными около 180 дней. Многим пользователям не нравится такое положение дел.Если пользователи читали “Условия обслуживания PayPal”, они могли заметить, что компания может запросто заморозить или закрывать учетные записи пользователей, когда они сочтут это необходимым. Хотя это и не так часто происходит, но у пользователей не будет выбора в данном случае, кроме как принять такой вот “бан”. Даже когда истечет 180 дней, компании разрешается удерживать деньги замороженными в течении другого периода времени, после чего она решит, будет ли данная учетная запись закрыта навсегда. Для некоторых людей это будет означать, что они не смогут получить доступ к своим деньгам в течение года.Более того, люди, которые активно продают криптовалюты через PayPal, теперь считаются «дилерами или биржами». Такие пользователи должны прежде всего получать специальное разрешение, прежде чем им будет разрешено использовать PayPal для обработки платежей. Пользователи, не соблюдающие официальные правила компании, закрывают свои счета, не имея возможности подать апелляцию.Очевидно, что любой, кто хочет продавать или покупать криптовалюты, должен использовать LocalBitcoins или другие аналогичные платформы и никогда больше не иметь дело с PayPal. Компания PayPal имеет большую популярность во всем мире, когда дело доходит до обычных платежей, но у нее есть явная ненависть к криптовалюте. Нет никаких оснований использовать PayPal для покупки биткоина или альткоинов, поскольку для этого существуют специализированные площадки. Чем раньше люди поймут это и начнут ими пользоваться, тем лучше будет для них.

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