Liteincome - liteincome.ltd - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Я не создатель/админ данного проекта.
Liteincome
Фаст-проект с одним тарифом (33% за 3 дня) и ежечасными начислениями. Платит инстантом.
✈ Старт: 30.11.17 в 19:00 по МСК
Маркетинг: +33% за 3 дня
Начисление процентов - ежечасно.
Депозит возвращается в конце срока.
Минимальный вклад: 100 RUB
Максимальный вклад: 35000 RUB
Минимальная сумма для выплат: 1 RUB
Принимает: Payeer, Bitcoin, AdvCash, QIWI
Тип выплат: Payeer, Bitcoin, AdvCash - инстант, QIWI - ручные
Реф-программа: 6-4-2%
Техническая часть:
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— Языки: Английский, Русский
Регистрация в проекте
Депозит:
добавлено через 1 час 23 минуты
Выплата с проекта: