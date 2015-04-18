Liteincome - liteincome.ltd - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Liteincome - liteincome.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 22:07
#1
Любитель
 
Имя: VIP-Monitoring
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 1,186
Благодарностей: 64
УГ: 31
КП: 0.219
Liteincome - liteincome.ltd
Я не создатель/админ данного проекта.



Liteincome

Фаст-проект с одним тарифом (33% за 3 дня) и ежечасными начислениями. Платит инстантом.
✈ Старт: 30.11.17 в 19:00 по МСК
Маркетинг: +33% за 3 дня
Начисление процентов - ежечасно.
Депозит возвращается в конце срока.
Минимальный вклад: 100 RUB
Максимальный вклад: 35000 RUB
Минимальная сумма для выплат: 1 RUB
Принимает: Payeer, Bitcoin, AdvCash, QIWI
Тип выплат: Payeer, Bitcoin, AdvCash - инстант, QIWI - ручные
Реф-программа: 6-4-2%
Техническая часть:
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— Языки: Английский, Русский

Регистрация в проекте

Депозит:



добавлено через 1 час 23 минуты
Выплата с проекта:

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Только лучшие инвестиционные проекты, проверенные лично нами. Гарантированный рефбек до 170%
Последний раз редактировалось VIPMonitor; Сегодня в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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