Международная Служба Занятости - лохотрон! - Список интернет мошенников | MMGP
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Международная Служба Занятости - лохотрон!

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Международная Служба Занятости - лохотрон!
Совсем недавно я рассматривал в этом разделе лохотрон Международная Онлайн Биржа Труда. А теперь появился подобный под названием Международная Служба Занятости на сайтах sekreti-biznesa.ga и mbirzhatruda.ru

Цитата:
Согласно Международной Конвенции о Труде от 17.01.2016 г. Каждый гражданин имеет гарантированное право на получение денежных выплат в режиме онлайн в случае если он находится в поиске работы либо не может получать достаточно средств для существования. Для постановки на учет на Международную Службу Занятости и получения пособия необходимо пройти упрощенную регистрацию
Регистрация действительно упрощенная - достаточно ввести по одному символу, чтобы оказаться в личном кабинете.

Но здесь социальный работник Валентина Солнцева попросит вас ввести недостающие данные, а далее один в один по сценарию прошлого лохотрона:
Цитата:
Отлично! Вы все правильно заполнили. Мы вскоре подберем для Вас подходящие вакансии. Также Вам полагается пособие в размере 503 евро единоразово, либо по 187 евро ежемесячно на протяжении 3-х месяцев. Если вы выберите единоразовый платеж, то сумма 503 евро будет отправлена вам прямо сейчас. Если же Вы выберите ежемесячную выплату, то сейчас вам будет отправлена сумма 187 евро (выплата за первый месяц), затем 30 декабря 2017 г. 187 евро и 30 января 2018 г. тоже 187 евро, всего 3 платежа.
Какой вариант предпочитаете? Выбирайте обдуманно, потому-что изменить выбор будет уже нельзя. Для выбора нажмите одну из кнопок ниже:
При любом варианте вас ждет один ответ:
Цитата:
Все готово, отправила заявку. Вы выбрали единораз. выплату 503 EUR. Ваше пособие будет зачислено на социальную карту Международной Службы Занятости. С данной карты вы сможете вывести средства на любую Вашу банковскую карту или электронный кошелек. Для продолжения нажмите кнопку
А эту карту нужно активировать:
Цитата:
Для активации необходимо пополнить баланс карты на 2 евро (~140 руб) с любой вашей карты или электронного кошелька. После завершения пополнения нажмите кнопку Активировать карту
Но делать это я вам не советую, чтобы не потерять свои деньги, т.к. никакого пособия от несуществующей Международной Службы Занятости вы не получите!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
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