Способен ли Blockchain перерасти биткоин? - Криптовалюты: общий форум | MMGP

Способен ли Blockchain перерасти биткоин?



Имеет ли Blockchain потенциал перерасти его производителя?



Начиная с 2012 года, аналитики частной промышленности стали одержимы этим понятием. Для многих технология блокчейн - новые возможности в растущей индустрии, тогда как биткоин воспринимается в качестве финансовой причуды, которая однозначно погибнет рано или поздно. По мнению аналитиков, Blockchain тоже вторгнется в каждую сферу нашей жизни и частично, а где и полностью всё модернизирует.



Почему решили создать блокчейн?



Скорее всего, вы слышали историю о том, как блокчейн индустрия была создана Сатоши Накамото, чтобы решить проблему «двойных расходов». То есть, чтобы один объект не мог проводить одну и ту же монету несколько раз. Блок-цепочка была создана для устранения необходимости наличия посредника или органа для проверки / одобрения перевода средств от одной стороны к другой.









Глядя на инновационную технологию с технической точки зрения (но не вдаваясь в исчерпывающие детали), децентрализованная база работает, широко транслируя в цифровой форме подписанные и закодированные (хешированные) транзакции по сети, а затем перекрестив проверку действительности с уже существующей сетевой книгой. Эти транзакции с цифровой подписью формируются с группой переводов, образующих новый «блок», зависящий от каждой транзакции, которая была проведена до него (цепочка), и которая будет проведена после его появления.



Поскольку блок остается полностью открытым, его невозможно взломать без повреждения всей сети и изменить каждую транзакцию в индивидуальном порядке, которая когда-либо была проведена. Потому что копия всех финансовых действий хранится базе данных (поскольку каждый блок создает новый хеш на основе информации, которую он хранит, и предыдущий блок). Вот по такому принципу работает это сложное решение с единственным, но мощным результатом. Виртуальный, неуправляемый, неконтролируемый, открытый и распределенный регистр гарантирует каждому клиенту внутреннее доверие и неизменность.



Пузырь Blockchain



Нет сомнений, что спустя 9 лет с момента создания блокчейн индустрии, более чем похвальной инновации так никто и не создал. Но в то же время поклонники цифрового рынка не сводят глаз с мифической «супертехнологии», которая «подкрепляет» все виды криптовалют. По словам аналитиков, технологические возможности биткоина не соответствуют потенциалу, и это само по себе формирует пузырь.



Многие эксперты криптовалютного мира упрямо твердят, что это не просто пузырь, а быстро расширяющийся пузырь, который может поглотить всю экосистему ICO, и искусственных DAPP (децентрализованных приложений), которые в настоящее время имеют инвестиционный мир в нерегулируемом безумии. На этом этапе также следует отметить, что этот пузырь не ограничивается нерегулируемой сферой криптовалют.



Организации и финансовые институты невольно заблуждаются, бросая значительные суммы денег на что-либо связанное с Blockchain, ожидая потрясающих результатов. На самом деле совместимость блокчейн индустрии и частного предприятия обычно примерно такая же, как идентичность мела и сыра.



Если история учит нас чему-то, это то, что у нас вложены большие суммы инвестиций в переоцененный инструмент. Предположительно может произойти крах децентрализованной сети, но не в том виде, который мы ожидаем. Биткоин и все виды криптовалют имеют намного больше потенциала, чем блокчейн индустрия.



Почему никогда не удастся контролировать Blockchain?



Основным преимуществом Blockchain является децентрализация. Чтобы эта технология действительно работала, нужно отказаться от контроля, так как основной целью сети является создание доверия без необходимости централизованного владения и / или посреднического разрешения - блок-цепочка дает владельцам полные права на свою валюту. Как только вы удалите децентрализованную сеть и замените ее каким-либо учреждением или корпорацией, вы удалите саму необходимость в блок-цепочке и вернитесь к «доверительной» базе данных / сервера вашей организации для проверки взаимодействия.



И наоборот, приватизированная блок-цепочка приобретает такой же смысл, как и ограниченный LAN-смартфон. Blockchain для большинства приватизированных отраслей - громоздкий аксессуар, который действительно не представляет никакого интереса. Сами элементы, которые акцентируются технологией Blockchain (децентрализация, неизменность и доверие), по своей природе устраняются частными блочными цепями. Корпоративные усилия как-то выработать прибыльную отрасль из сознательно децентрализованного решения, в лучшем случае ошибочны, а в худшем - просто глупо. Децентрализация является козырным элементом Blockchain.



Почему опасно совмещать инновацию со старыми системами?



Интеграция блокчейн в устаревшие, ориентированные на прибыль бизнес-структуры повлечет за собой опасные последствия с огромными потерями, особенно в том случае, когда необратимые процессы Blockchain несовместимы с устаревшими принципами ведения дел. Представьте себе, что банк «случайно» стирает библиотеку, что приводит к постоянной блокировке средств в размере 300 миллионов долларов. Аналогичная ситуация как раз произошла с кошельком Парити.



Получается, что непосредственно перед внедрением в свой бизнес инновационной технологии, своё дело необходимо полностью модернизировать и перейти на современный уровень. В противном случае пользы децентрализованная сеть не принесет.



В завершение



Через тот факт, что децентрализованная система Blockchain сложна в настройке, а блочные цепи работают в медленном режиме, транзакции и всевозможные записи практически невозможно поддерживать в массовом порядке с помощью встроенных стимулов (таких, как сборы за добычу новой партии монет и переводы). Но стоит только закрыть глаза на денежные операции, получаем уникальную распределенную книгу, всецело зависящую от добровольных пожертвований.



Из этого делаем вывод. До тех пор, пока блокчейн индустрию будут использовать в большинстве случаев для создания новых криптовалют и проведения ICO, инновационной технологии никогда не обогнать биткоин, какое бы будущее последнему не пророчили. Но стоит только начать использовать Blockchain исключительно в качестве децентрализованной базы данных, как у него сразу же в несколько раз повышается шанс обогнать лидирующую цифровую монету. А что вы думаете по этому поводу? Под силу ли инновационной технологии обойти bitcoin?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru В тот момент, когда биткоин решительно и быстро приближается к рыночной капитализации в 200 миллиардов долларов, блокчейн индустрия, которая постоянно обещает превзойти лидера криптовалют, по-прежнему, дает больше обещаний, чем существенно продвигается вперед. Способен ли Blockchain перерасти биткоин и обойти его в ближайшее время?Начиная с 2012 года, аналитики частной промышленности стали одержимы этим понятием. Для многих, тогда как биткоин воспринимается в качестве финансовой причуды, которая однозначно погибнет рано или поздно. По мнению аналитиков, Blockchain тоже вторгнется в каждую сферу нашей жизни и частично, а где и полностью всё модернизирует.Скорее всего, вы слышали историю о том, какбыла создана Сатоши Накамото, чтобы решить проблему «двойных расходов». То есть, чтобы один объект не мог проводить одну и ту же монету несколько раз. Блок-цепочка была создана для устранения необходимости наличия посредника или органа для проверки / одобрения перевода средств от одной стороны к другой.Глядя на инновационную технологию с технической точки зрения (но не вдаваясь в исчерпывающие детали), децентрализованная база работает, широко транслируя в цифровой форме подписанные и закодированные (хешированные) транзакции по сети, а затем перекрестив проверку действительности с уже существующей сетевой книгой. Эти транзакции с цифровой подписью формируются с группой переводов, образующих новый «блок», зависящий от каждой транзакции, которая была проведена до него (цепочка), и которая будет проведена после его появления.Поскольку блок остается полностью открытым, его невозможно взломать без повреждения всей сети и изменить каждую транзакцию в индивидуальном порядке, которая когда-либо была проведена. Потому что копия всех финансовых действий хранится базе данных (поскольку каждый блок создает новый хеш на основе информации, которую он хранит, и предыдущий блок). Вот по такому принципу работает это сложное решение с единственным, но мощным результатом. Виртуальный, неуправляемый, неконтролируемый, открытый и распределенный регистр гарантирует каждому клиенту внутреннее доверие и неизменность.Нет сомнений, что спустя 9 лет с момента создания, более чем похвальной инновации так никто и не создал. Но в то же время поклонники цифрового рынка не сводят глаз с мифической «супертехнологии», которая «подкрепляет» все виды криптовалют. По словам аналитиков, технологические возможности биткоина не соответствуют потенциалу, и это само по себе формирует пузырь.Многие эксперты криптовалютного мира упрямо твердят, что это не просто пузырь, а быстро расширяющийся пузырь, который может поглотить всю экосистему ICO, и искусственных DAPP (децентрализованных приложений), которые в настоящее время имеют инвестиционный мир в нерегулируемом безумии. На этом этапе также следует отметить, что этот пузырь не ограничивается нерегулируемой сферой криптовалют.Организации и финансовые институты невольно заблуждаются, бросая значительные суммы денег на что-либо связанное с Blockchain, ожидая потрясающих результатов. На самом деле совместимостьи частного предприятия обычно примерно такая же, как идентичность мела и сыра.Если история учит нас чему-то, это то, что у нас вложены большие суммы инвестиций в переоцененный инструмент. Предположительно может произойти крах децентрализованной сети, но не в том виде, который мы ожидаем. Биткоин и все виды криптовалют имеют намного больше потенциала, чемОсновным преимуществом Blockchain является децентрализация. Чтобы эта технология действительно работала, нужно отказаться от контроля, так как основной целью сети является создание доверия без необходимости централизованного владения и / или посреднического разрешения - блок-цепочка дает владельцам полные права на свою валюту. Как только вы удалите децентрализованную сеть и замените ее каким-либо учреждением или корпорацией, вы удалите саму необходимость в блок-цепочке и вернитесь к «доверительной» базе данных / сервера вашей организации для проверки взаимодействия.И наоборот, приватизированная блок-цепочка приобретает такой же смысл, как и ограниченный LAN-смартфон. Blockchain для большинства приватизированных отраслей - громоздкий аксессуар, который действительно не представляет никакого интереса. Сами элементы, которые акцентируются технологией Blockchain (децентрализация, неизменность и доверие), по своей природе устраняются частными блочными цепями. Корпоративные усилия как-то выработать прибыльную отрасль из сознательно децентрализованного решения, в лучшем случае ошибочны, а в худшем - просто глупо. Децентрализация является козырным элементом Blockchain.Интеграция блокчейн в устаревшие, ориентированные на прибыль бизнес-структуры повлечет за собой опасные последствия с огромными потерями, особенно в том случае, когда необратимые процессы Blockchain несовместимы с устаревшими принципами ведения дел. Представьте себе, что банк «случайно» стирает библиотеку, что приводит к постоянной блокировке средств в размере 300 миллионов долларов. Аналогичная ситуация как раз произошла с кошельком Парити.Получается, что непосредственно перед внедрением в свой бизнес инновационной технологии, своё дело необходимо полностью модернизировать и перейти на современный уровень. В противном случае пользы децентрализованная сеть не принесет.Через тот факт, что децентрализованная система Blockchain сложна в настройке, а блочные цепи работают в медленном режиме, транзакции и всевозможные записи практически невозможно поддерживать в массовом порядке с помощью встроенных стимулов (таких, как сборы за добычу новой партии монет и переводы). Но стоит только закрыть глаза на денежные операции, получаем уникальную распределенную книгу, всецело зависящую от добровольных пожертвований.Из этого делаем вывод. До тех пор, покабудут использовать в большинстве случаев для создания новых криптовалют и проведения ICO, инновационной технологии никогда не обогнать биткоин, какое бы будущее последнему не пророчили. Но стоит только начать использовать Blockchain исключительно в качестве децентрализованной базы данных, как у него сразу же в несколько раз повышается шанс обогнать лидирующую цифровую монету. А что вы думаете по этому поводу? Под силу ли инновационной технологии обойти bitcoin?------------------------

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