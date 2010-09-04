Блокчейн-проекту BitClave потребовалось полминуты, чтобы собрать $25,5 млн - Горячие новости | MMGP

Децентрализованный поисковый сервис BitClave успешно завершил токенсейл, собрав запланированные $25,5 млн всего за 32 секунды. Ранее в ход
е пресейла команда привлекла $22 млн.
Основная задача проекта — радикально изменить не только принципы хранения данных поисковыми машинами, но и механику работы рынка интернет-рекламы. Прежде всего, благодаря использованию блокчейна, доступ к большим данным станет дешевле, в том числе для небольших компаний, а также повысит эффективность таргетированной рекламы.
Главный продукт проекта — децентрализованная поисковая экосистема BitClave Active Search Ecosystem (BASE), которая соединяет напрямую рекламодателей и интернет-пользователей, исключая посредников в лице таких сервисов, как Google, Facebook, Amazon и других крупных игроков рекламного рынка.
Сервис разработан на базе Ethereum, взаимодействие пользователей с компаниями реализовано посредством смарт-контрактов. Вся деятельность в экосистеме ведется с использованием токенов активности потребителей (Consumer Activity Token, CAT), которые будут находиться в управлении компаний и пользователей для обмена информацией, услугами и онлайн-товарами.
Стоит отметить, что BitClave — первый блокчейн-проект, работающий в направлении создания поисковой системы, хотя на рынке adtech в блокчейн-экономике у команды есть коллеги и потенциальные конкуренты.