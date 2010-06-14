НБУ отозвал банковскую лицензию в ПАО "КБ" Финансовый партнер" - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

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НБУ отозвал банковскую лицензию в ПАО "КБ" Финансовый партнер"

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НБУ отозвал банковскую лицензию в ПАО "КБ" Финансовый партнер"
Национальный банк Украины решением Правления от 30.11.2017 №769-рш отозвал в ПАО "КБ" Финансовый Партнер "банковскую лицензию, генеральную лицензию на осуществление валютных операций и исключил банк из Государственного реестра банков.

ПАО "КБ" Финансовый Партнер "прекратил банковской деятельности без прекращения юридического лица в соответствии с требованиями Закона Украины" Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков ".

Напомним, согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности '' банки могут прекратить свою деятельность только путем ликвидации.

Вместе с тем Законом Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков '' введена процедура, которая дает возможность банкам прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица. В частности:
● банк принимает решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица и утверждает план прекращения, который должен определять все меры, которые будут приниматься им в рамках этого плана;
● Национальный банк согласовывает банка план прекращения в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующих документов, при отсутствии оснований, по которым этот банк может быть отнесено к категории неплатежеспособного;
● банк, прекращается, обязан полностью реализовать план прекращения в срок до 180 календарных дней со дня его согласования НБУ;
● после реализации плана прекращения банк, прекращается, обращается к НБУ с ходатайством об отзыве банковской лицензии;
● Национальный банк в определенном им порядке принимает решение об отзыве банковской лицензии банка, прекращается. Одновременно с принятием такого решения НБУ вносит соответствующую запись об исключении этого банка из Государственного реестра банков;

Юридическое лицо, банковскую лицензию которой был отозван, обязана в течение трех рабочих дней со дня принятия НБУ решения об отзыве банковской лицензии обратиться к государственному регистратору для государственной регистрации изменений в сведения о таком лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, и изменений в ее учредительных документов, в том числе по изменению наименования в части исключения слова "банк".
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bank-fp.com.ua, нбу, отзыв лицензии банка, финансовый партнер
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