CoinWay - coinway.top - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Karim Создатель E-Invest.Biz



Имя: Денис Пол: Мужской Адрес: Сибирь Инвестирую в: Другое Регистрация: 10.11.2008 Сообщений: 8,255 Благодарностей: 3,635 УГ: 10 КП: 0.351 подарки награды

CoinWay - coinway.top Старт: 23.11.2017

Легенда проекта:

Цитата: CoinWay – это команда специалистов, предпринимателей, маркетологов сети, и вундеркиндов программирования. Задачей компании является запуск очень простого бизнеса вокруг очень сложной промышленности. Цитата: CoinWay предлагает начать зарабатывать пассивно, воспользовавшись опытом компании в добыче Bitcoin и других криптовалют. CoinWay представляет собой сообщество людей, которые собрались вместе, чтобы поддержать Bitcoin и другие цифровые валюты, у которых имеются свои отличия и преимущества, своя сложность майнинга, своя цена и сервисы. Инвестиционное предложение

Проект предлагает только 1, но очень выгодный тарифный план.

Процент плавающий и зависит от прибыли трейдеров. Ваш депозит входит в выплаты и отбивается максимум за 56 дней.



Срок работы вашего депозит: 120 рабочих дней

Минимальный депозит: 0.01 BTC

Максимальный депозит: 301 BTC

Процент: 1.8% - 2.8%

Начисления: По рабочим дням

Ваш депозит входит в выплаты и отбивается за 56 - 36 рабочих дней

Общий доход по итогу: 116% - 236%



Конечно, рассчитывать на постоянно максимальный процент не стоит. В среднем процент начислений составляет в районе 2%, что говорит об отбитие депозита примерно за 50 рабочих дней и доходности по итогу, около +140%.



Выплаты: Ручные

Время обработки выплаты: От 3 до 5 рабочих дней.

Минимально: 0.001 BTC

Платёжные системы: BitCoin.

Пополнять можно так же через PerfectMoney, AdvCash (скоро) и Payeer (скоро). Будет происходить конвертация в BitCoin по курсу Блокчейна. Вывод только на BitCoin.

Партнерская программа: 5% - 4% - 3% - 2% - 1% - 0.9% - 0.5% - 0.1% от начислений/дохода рефералов

5% от начислений реферала 1го уровня

4% от начислений реферала 2го уровня

3% от начислений реферала 3го уровня

2% от начислений реферала 4го уровня

1% от начислений реферала 5го уровня

0.9% от начислений реферала 6го уровня

0.5% от начислений реферала 7го уровня

0.1%% от начислений реферала 8го уровня



Карьера в проекте Каждый зарегистрированный участник, получает нулевой статус Standart

Это позволяет ему получать 5% - 4% - 3% - 2% - 1% - 0.9% - 0.5% - 0.1% от начислений/дохода рефералов

1. Manager

При достижении общего оборота структуры в 1 BTC, вы получаете бонус 0.1 BTC

Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 6% от начислений/дохода рефералов

2. Bronze Coin Manager

При достижении общего оборота структуры в 5 BTC, вы получаете бонус 0.5 BTC

Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 7% от начислений/дохода рефералов

3. Silver Coin Manager

При достижении общего оборота структуры в 10 BTC, вы получаете бонус 1 BTC

Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 8% от начислений/дохода рефералов

4. Gold Coin Manager

При достижении общего оборота структуры в 20 BTC, вы получаете бонус 2 BTC

Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 9% от начислений/дохода рефералов

5. Platinum Coin Manager

При достижении общего оборота структуры в 30 BTC, вы получаете бонус 3 BTC

Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 10% от начислений/дохода рефералов

6. Sapphire Coin Director

При достижении общего оборота структуры в 50 BTC, вы получаете бонус 5 BTC

Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 10% от начислений/дохода рефералов

7. Emerald Coin Director

При достижении общего оборота структуры в 75 BTC, вы получаете бонус 7.5 BTC

Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 13% от начислений/дохода рефералов

8. Diamond Coin Director

При достижении общего оборота структуры в 100 BTC, вы получаете бонус 10 BTC

Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 15% от начислений/дохода рефералов



Техническая сторона проекта

Технически проект отлично реализован на самописном скрипте админа

Проект имеет уникальный дизайн

На момент обзора проект имеет 3 локализации: Русская, Английская и Китайская

Ddos защита

Безопасность передачи данных на высоком уровне благодаря SSL-протоколу от Comodo (сроком до 13 октября 2018 года).



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Support:



Мой вклад





Пройти регистрацию в проекте по данной ссылке Мой Логин: Karim 23.11.2017Проект предлагает только 1, но очень выгодный тарифный план.Процент плавающий и зависит от прибыли трейдеров. Ваш депозит входит в выплаты и отбивается максимум за 56 дней.Срок работы вашего депозит: 120 рабочих днейМинимальный депозит: 0.01 BTCМаксимальный депозит: 301 BTCПроцент: 1.8% - 2.8%Начисления: По рабочим днямВаш депозит входит в выплаты и отбивается за 56 - 36 рабочих днейОбщий доход по итогу: 116% - 236%Конечно, рассчитывать на постоянно максимальный процент не стоит. В среднем процент начислений составляет в районе 2%, что говорит об отбитие депозита примерно за 50 рабочих дней и доходности по итогу, около +140%.РучныеОт 3 до 5 рабочих дней.0.001 BTCBitCoin.Пополнять можно так же через PerfectMoney, AdvCash (скоро) и Payeer (скоро). Будет происходить конвертация в BitCoin по курсу Блокчейна. Вывод только на BitCoin.5% - 4% - 3% - 2% - 1% - 0.9% - 0.5% - 0.1% от начислений/дохода рефералов5% от начислений реферала 1го уровня4% от начислений реферала 2го уровня3% от начислений реферала 3го уровня2% от начислений реферала 4го уровня1% от начислений реферала 5го уровня0.9% от начислений реферала 6го уровня0.5% от начислений реферала 7го уровня0.1%% от начислений реферала 8го уровняКаждый зарегистрированный участник, получает нулевой статус StandartЭто позволяет ему получать 5% - 4% - 3% - 2% - 1% - 0.9% - 0.5% - 0.1% от начислений/дохода рефераловПри достижении общего оборота структуры в 1 BTC, вы получаете бонус 0.1 BTCТак же ваша рефералка 1го уровня становится: 6% от начислений/дохода рефераловПри достижении общего оборота структуры в 5 BTC, вы получаете бонус 0.5 BTCТак же ваша рефералка 1го уровня становится: 7% от начислений/дохода рефераловПри достижении общего оборота структуры в 10 BTC, вы получаете бонус 1 BTCТак же ваша рефералка 1го уровня становится: 8% от начислений/дохода рефераловПри достижении общего оборота структуры в 20 BTC, вы получаете бонус 2 BTCТак же ваша рефералка 1го уровня становится: 9% от начислений/дохода рефераловПри достижении общего оборота структуры в 30 BTC, вы получаете бонус 3 BTCТак же ваша рефералка 1го уровня становится: 10% от начислений/дохода рефераловПри достижении общего оборота структуры в 50 BTC, вы получаете бонус 5 BTCТак же ваша рефералка 1го уровня становится: 10% от начислений/дохода рефераловПри достижении общего оборота структуры в 75 BTC, вы получаете бонус 7.5 BTCТак же ваша рефералка 1го уровня становится: 13% от начислений/дохода рефераловПри достижении общего оборота структуры в 100 BTC, вы получаете бонус 10 BTCТак же ваша рефералка 1го уровня становится: 15% от начислений/дохода рефераловТехнически проект отлично реализован на самописном скрипте админаПроект имеет уникальный дизайнНа момент обзора проект имеет 3 локализации: Русская, Английская и КитайскаяDdos защитаБезопасность передачи данных на высоком уровне благодаря SSL-протоколу от Comodo (сроком до 13 октября 2018 года).Support: @CoinWay_support Karim



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