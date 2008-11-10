CoinWay - coinway.top - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:24
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 8,255
Благодарностей: 3,635
УГ: 10
КП: 0.351
подарки
награды Волшебный горшочек 
CoinWay - coinway.top
Старт: 23.11.2017
Легенда проекта:
Цитата:
CoinWay – это команда специалистов, предпринимателей, маркетологов сети, и вундеркиндов программирования. Задачей компании является запуск очень простого бизнеса вокруг очень сложной промышленности.
Цитата:
CoinWay предлагает начать зарабатывать пассивно, воспользовавшись опытом компании в добыче Bitcoin и других криптовалют. CoinWay представляет собой сообщество людей, которые собрались вместе, чтобы поддержать Bitcoin и другие цифровые валюты, у которых имеются свои отличия и преимущества, своя сложность майнинга, своя цена и сервисы.
Инвестиционное предложение

Проект предлагает только 1, но очень выгодный тарифный план.
Процент плавающий и зависит от прибыли трейдеров. Ваш депозит входит в выплаты и отбивается максимум за 56 дней.

Срок работы вашего депозит: 120 рабочих дней
Минимальный депозит: 0.01 BTC
Максимальный депозит: 301 BTC
Процент: 1.8% - 2.8%
Начисления: По рабочим дням
Ваш депозит входит в выплаты и отбивается за 56 - 36 рабочих дней
Общий доход по итогу: 116% - 236%

Конечно, рассчитывать на постоянно максимальный процент не стоит. В среднем процент начислений составляет в районе 2%, что говорит об отбитие депозита примерно за 50 рабочих дней и доходности по итогу, около +140%.

Выплаты: Ручные
Время обработки выплаты: От 3 до 5 рабочих дней.
Минимально: 0.001 BTC
Платёжные системы: BitCoin.
Пополнять можно так же через PerfectMoney, AdvCash (скоро) и Payeer (скоро). Будет происходить конвертация в BitCoin по курсу Блокчейна. Вывод только на BitCoin.
Партнерская программа: 5% - 4% - 3% - 2% - 1% - 0.9% - 0.5% - 0.1% от начислений/дохода рефералов
5% от начислений реферала 1го уровня
4% от начислений реферала 2го уровня
3% от начислений реферала 3го уровня
2% от начислений реферала 4го уровня
1% от начислений реферала 5го уровня
0.9% от начислений реферала 6го уровня
0.5% от начислений реферала 7го уровня
0.1%% от начислений реферала 8го уровня

Карьера в проекте
Каждый зарегистрированный участник, получает нулевой статус Standart
Это позволяет ему получать 5% - 4% - 3% - 2% - 1% - 0.9% - 0.5% - 0.1% от начислений/дохода рефералов
1. Manager
При достижении общего оборота структуры в 1 BTC, вы получаете бонус 0.1 BTC
Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 6% от начислений/дохода рефералов
2. Bronze Coin Manager
При достижении общего оборота структуры в 5 BTC, вы получаете бонус 0.5 BTC
Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 7% от начислений/дохода рефералов
3. Silver Coin Manager
При достижении общего оборота структуры в 10 BTC, вы получаете бонус 1 BTC
Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 8% от начислений/дохода рефералов
4. Gold Coin Manager
При достижении общего оборота структуры в 20 BTC, вы получаете бонус 2 BTC
Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 9% от начислений/дохода рефералов
5. Platinum Coin Manager
При достижении общего оборота структуры в 30 BTC, вы получаете бонус 3 BTC
Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 10% от начислений/дохода рефералов
6. Sapphire Coin Director
При достижении общего оборота структуры в 50 BTC, вы получаете бонус 5 BTC
Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 10% от начислений/дохода рефералов
7. Emerald Coin Director
При достижении общего оборота структуры в 75 BTC, вы получаете бонус 7.5 BTC
Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 13% от начислений/дохода рефералов
8. Diamond Coin Director
При достижении общего оборота структуры в 100 BTC, вы получаете бонус 10 BTC
Так же ваша рефералка 1го уровня становится: 15% от начислений/дохода рефералов

Техническая сторона проекта
Технически проект отлично реализован на самописном скрипте админа
Проект имеет уникальный дизайн
На момент обзора проект имеет 3 локализации: Русская, Английская и Китайская
Ddos защита
Безопасность передачи данных на высоком уровне благодаря SSL-протоколу от Comodo (сроком до 13 октября 2018 года).

Контакты
Support: @CoinWay_support

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Старый Сегодня, 21:35
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 570
Благодарностей: 68
УГ: 17
КП: 0.129
Re: CoinWay - coinway.top
Довольно таки посредственное исполнение для средника... Возможно админ новый год переждать решил
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