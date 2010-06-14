Совместное заявление финансовых регуляторов по статусу криптовалют в Украине - Криптовалюты: общий форум | MMGP

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Имя: Олег Пол: Мужской Возраст: 38 Адрес: Украина, Мариуполь Инвестирую в: Другое Регистрация: 14.06.2010 Сообщений: 20,168 Благодарностей: 17,414 Записей в блоге: 54 УГ: 18 подарки награды

Совместное заявление финансовых регуляторов по статусу криптовалют в Украине Мы, Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере рынков финансовых услуг, убеждены, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом.



Вместе с тем мы, финансовые регуляторы Украина, продолжаем проработку вопроса правового статуса криптовалют и законодательного урегулирования операций с ними, принимая во внимание позицию регуляторов других стран и последние тенденции в развитии таких технологий. Целью такого урегулирования является защита прав потребителей, противодействие отмыванию средств и других противоправных действий, идентификация субъектов операций (финансовый мониторинг), механизм налогообложения полученных доходов, декларирования и тому подобное.



В то же время предупреждаем, что любая деятельность, связанная с операциями купли, продажи, обмена и конвертации в криптовалютах, несет большое количество рисков, физические и юридические лица должны осознавать, прежде чем осуществлять операции с криптовалютами. Все, кто планирует вкладывать собственные средства в криптовалюты, должны осознавать, осуществляющих такие операции на собственный риск.





1. Правовой статус криптовалют в мире

На сегодня среди регуляторов ведущих стран мира, в том числе стран Европейского Союза, нет единого подхода к определению правового статуса криптовалюта и регулирования операций с ними.



Сегодня насчитывается около тысячи видов криптовалюта (их количество постоянно меняется), среди которых наибольшее распространение получили такие как Bitcoin, BitcoinСash, Ethereum, Litecoin и другие. Рост их популярности в мире происходит на фоне отсутствия единого понятия «криптовалюта» ( «cryptocurrency») - оно варьируется от отождествления с понятиями «товар», «платежное средство», «расчетная единица» к понятиям «нематериальный цифровой актив», «инвестиционный актив »,« финансовый актив »,« отдельный вид ценных бумаг »и другие.



Также их еще называют «виртуальной валютой» ( «virtual currency") и "цифровой валютой» ( «digital currency»). Однако эти сроки нельзя считать абсолютными синонимами криптовалюта, поскольку они шире по объему ( «криптовалюта» является одним из видов «децентрализованных виртуальных валют» - доклад FATF «Виртуальные валюты», в 2014 год). Ошибочное и применение к криптовалюта правового режима валюты исключительно через общепринятую название, порождает ряд правовых коллизий.



Стоит принять во внимание, что большинство регуляторов других стран мира, в том числе Европейский центробанк, осторожно подходят к законодательным инициативам и параллельно с собственными исследованиями внимательно следят за дальнейшим развитием новых технологий и явлений для разработки наиболее эффективного подхода по регулированию операций с криптовалюта.



2. Правовой статус криптовалют в Украине

Учитывая действующие нормы законодательства Украины (Гражданский кодекс Украины, Закон Украины «О Национальном банке Украины», Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля», Закон Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине», Закон Украины «Об информации» и другие) понятие «криптовалюта» и регулирования операций с ней не подпадают под режим регулирования:

- обращения денежных средств. Поскольку криптовалют не существует в форме банкнот, монет, записей на счетах в банках, она не может быть признана деньгами (денежными средствами, средствами, денежными знаками) в трактовке украинского законодательства;

- валютного законодательства. Поскольку криптовалюта не имеет привязки к денежной единице одной из государства, она не может быть признана валютой или законным платежным средством иностранного государства, и не является валютной ценностью в трактовке валютного законодательства;

- обращения электронных денег и использования платежных средств. Поскольку криптовалюта не выпускается банком и не является денежным обязательствам определенного лица, она не может быть признана электронными деньгами;

- гражданских правоотношений по регулированию деятельности с ценными бумагами. В криптовалюта отсутствуют признаки документа и эмитента, а именно: не установленной формы документа с соответствующими реквизитами, удостоверяющий денежное или другое имущественное право, не имеет определения взаимоотношений эмитента ценной бумаги (лица, выдавшего ценную бумагу) и лица, имеющего права на ценная бумага, и не предусматривает выполнения обязательств по таким ценной бумагой, а также возможности передачи прав на ценную бумагу и прав по ценной бумаге другим лицам. А значит, криптовалюта не может быть ценной бумагой;

- кроме того, в криптовалюте отсутствуют признаки документа в виде денежных знаков, отсутствует эмитент, а также отсутствует цель изготовления. Таким образом, криптовалюта не может быть признана денежным суррогатом (согласно его определению в Законе Украины «О Национальном банке Украины»).



Таким образом, несмотря на существование в мире многочисленных практик использования криптовалют в качестве меры стоимости, средства обмена и накопления, ее сложная правовая природа не позволяет отождествить его с любым из смежных понятий (денежные средства, валюта, валютная ценность, законное платежное средство, электронные деньги, ценные бумаги, денежный суррогат и т.д.).



Мы, финансовые регуляторы Украина, продолжаем проработку вопроса правового статуса криптовалют и законодательного урегулирования операций с ними, принимая во внимание позицию регуляторов других стран и последние тенденции в развитии таких технологий. Целью такого урегулирования является защита прав потребителей, противодействие отмыванию средств и других противоправных действий, идентификация субъектов операций (финансовый мониторинг), механизм налогообложения полученных доходов, декларирования и тому подобное. При этом считаем, что процесс внесения изменений в законодательство Украины должно происходить на основе глубокого и детального исследования этого явления, его влияния на финансовые рынки, опыта и последних решений других регуляторов мира и тому подобное.



Также отмечаем, что законодательное урегулирование в коем случае не должно помешать использованию и развитию современных ИТ-технологий в финансовом секторе и не имеет повлечь отток специалистов и капиталов или перевод бизнеса за пределы Украины.



3. Риски операций с криптовалютами

Деятельность, связанная с операциями купли, продажи, обмена и конвертации в криптовалюты, несет большое количество рисков. Физические и юридические лица должны их понимать, прежде чем осуществлять такие операции. К основным рискам относятся:

- возможность потери средств из-за кражи, например в результате кибератак на платформы обмена криптовалют, или инфраструктуру пользования;

- отсутствие гарантий возврата инвестированных средств в криптовалюты. Сбережения, содержащихся в криптовалютах, а не гарантируются Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поскольку такие сбережения не считаются банковским депозитам;

- возможность мошенничества. Сбережения в криптовалюте могут быть использованы для построения финансовых пирамид, которые, в связи с описанными выше типами риска, могут в достаточно короткий срок привести к потере инвесторами своих денег. В случае подобной ситуации со средствами в национальной или иностранной валюте, единственной доступной формой правовой защиты может быть уголовное производство. Через неопределенный статус криптовалют государственные учреждения по защите прав потребителей в Украине без правовых оснований для помощи как инвесторам, так и пользователям;

- сложность использования обычных методов оценки рыночной стоимости активов в криптовалютах;

- значительные ценовые колебания криптовалют и смежные с ним риски - спекулятивность и неурегулированность уровней комиссионных вознаграждений за осуществление операции в криптовалютах;

- отсутствие инфраструктуры. Криптовалюта не является общепринятым в торгово-сервисных сетях. Они не являются законным средством платежа и не является валютой. Это означает, что торговые предприятия не имеют юридического обязательства принимать криптовалюты как средства платежа.





Итак, предупреждаем - риски потери средств при осуществлении операции с криптовалютами чрезвычайно высокими. Все, кто планирует вкладывать собственные средства в криптовалюты, должны осознавать, осуществляющих такие операции на собственный риск.

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Официальный обменник MMGP __________________ Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 21:28 .