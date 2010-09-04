Что такое Cardano и почему он так привлекателен для людей? - Новости криптовалют | MMGP
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Что такое Cardano и почему он так привлекателен для людей?

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Старый Сегодня, 21:19
#1
Новости криптовалют
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Что такое Cardano и почему он так привлекателен для людей?

Пользователи криптовалют возможно уже заметили, что в ТОП-10 появился новый альткоин. Его название Cordano и мало кто знает, что это за проект. Это само по себе не удивительно, поскольку Cordano относительно недавно на рынке. Сейчас самое подходящее время для изучения того, чем именно занимается Cordano и почему он так привлекателен для людей.

Практически каждая созданная криптовалюта будет иметь свои "15 минут славы", прежде чем исчезнет с рынка. Cordano вполне может быть в списке таких криптовалют, поскольку буквально вчера этот альткоин вырос на 170% без какой-либо веской причины. Особенно учитывая, что в настоящее время в обращении находится около 30 млн токенов, эта тенденция не может быть поддержана более чем на 2-3 дня, в лучшем случае.

Cardano - это децентрализованная платформа, предназначенная для внедрения криптоэкономики и демократизации денежного оборота на развивающихся рынках. Cardano позволяет работать с приложениями на базе смарт-контрактов прозрачным и безопасным образом. Более того, команда утверждает, что это единственная блокчейн платформа, использующая особый протокол и принципы научной философии. Cardano имеет собственный токен ADA, использующий алгоритм Ouroboros, работающий по системе PoS. Это означает, что на основе этого алгоритма достигается консенсус. Также Ouroboros сравнимый с защитой системы биткоина, которую еще никто не смог взломать.

Глядя на Cardano, можно смело заявить, что все идет хорошо, раз альткоин добрался до ТОП-10 по рыночной капитализации. Компания планирует в ближайшем будущем улучшить производительность, масштабируемость и безопасность. Будет интересно посмотреть, как это все будет развиваться в следующем году, но сейчас вообще непонятно, почему столь высокий спрос на ADA, помимо спекуляции. Учитывая, что у людей на руках находится более 30 млн токенов по цене $0.14, у этого альткоина есть большие шансы для достижения рыночной капитализации в размере $5 млрд в ближайшие несколько дней. У проекта, безусловно, есть некоторые интересные аспекты, однако он всегда будет вызывать беспокойство по поводу сильной волатильности на рынке.

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 21:27.
Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 21:42
#2
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Re: Что такое Cardano и почему он так привлекателен для людей?
Начало здесь - http://mmgp.ru/showthread.php?t=550747. Тема дублирование информации.
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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 22:15
#3
Новости криптовалют
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 16,984
Благодарностей: 1,831
УГ: 42
КП: 0.120
подарки
Автор темы Re: Что такое Cardano и почему он так привлекателен для людей?
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Начало здесь - http://mmgp.ru/showthread.php?t=550747. Тема дублирование информации.
Эта тема связанна исключительно с ростом цены на ARA, но никак не с концепцией Cordano.
Любите вы докапываться до людей. Может хватит уже?
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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 22:41
#4
Топ Мастер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 13,744
Благодарностей: 2,683
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 45
КП: 0.104
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Что такое Cardano и почему он так привлекателен для людей?
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Эта тема связанна исключительно с ростом цены на ARA, но никак не с концепцией Cordano.
Любите вы докапываться до людей. Может хватит уже?
Так назовите тему по другому. Все же материал Ваш переплетается с материалом другого человека, который создал тему раньше. Если бы я докапывался я бы еще что-то написал, но пока я этого не сделал. В этой теме есть еще что-то пропущенное, что можно добавить.
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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 22:43.
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Метки
блокчейн, криптовалюта, токены
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