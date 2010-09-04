Что такое Cardano и почему он так привлекателен для людей? - Новости криптовалют | MMGP

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Имя: Станислав Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 16,984 Благодарностей: 1,831 УГ: 42 КП: 0.120 подарки

Что такое Cardano и почему он так привлекателен для людей?

Пользователи криптовалют возможно уже заметили, что в ТОП-10 появился новый альткоин. Его название Cordano и мало кто знает, что это за проект. Это само по себе не удивительно, поскольку Cordano относительно недавно на рынке. Сейчас самое подходящее время для изучения того, чем именно занимается Cordano и почему он так привлекателен для людей.



Практически каждая созданная криптовалюта будет иметь свои "15 минут славы", прежде чем исчезнет с рынка. Cordano вполне может быть в списке таких криптовалют, поскольку буквально вчера этот альткоин вырос на 170% без какой-либо веской причины. Особенно учитывая, что в настоящее время в обращении находится около 30 млн токенов, эта тенденция не может быть поддержана более чем на 2-3 дня, в лучшем случае.



Cardano - это децентрализованная платформа, предназначенная для внедрения криптоэкономики и демократизации денежного оборота на развивающихся рынках. Cardano позволяет работать с приложениями на базе смарт-контрактов прозрачным и безопасным образом. Более того, команда утверждает, что это единственная блокчейн платформа, использующая особый протокол и принципы научной философии. Cardano имеет собственный токен ADA, использующий алгоритм Ouroboros, работающий по системе PoS. Это означает, что на основе этого алгоритма достигается консенсус. Также Ouroboros сравнимый с защитой системы биткоина, которую еще никто не смог взломать.



Глядя на Cardano, можно смело заявить, что все идет хорошо, раз альткоин добрался до ТОП-10 по рыночной капитализации. Компания планирует в ближайшем будущем улучшить производительность, масштабируемость и безопасность. Будет интересно посмотреть, как это все будет развиваться в следующем году, но сейчас вообще непонятно, почему столь высокий спрос на ADA, помимо спекуляции. Учитывая, что у людей на руках находится более 30 млн токенов по цене $0.14, у этого альткоина есть большие шансы для достижения рыночной капитализации в размере $5 млрд в ближайшие несколько дней. У проекта, безусловно, есть некоторые интересные аспекты, однако он всегда будет вызывать беспокойство по поводу сильной волатильности на рынке.



Перевод специально для MMGP.RU

Пользователи криптовалют возможно уже заметили, что в ТОП-10 появился новый альткоин. Его название Cordano и мало кто знает, что это за проект. Это само по себе не удивительно, поскольку Cordano относительно недавно на рынке. Сейчас самое подходящее время для изучения того, чем именно занимается Cordano и почему он так привлекателен для людей.Практически каждая созданная криптовалюта будет иметь свои "15 минут славы", прежде чем исчезнет с рынка. Cordano вполне может быть в списке таких криптовалют, поскольку буквально вчера этот альткоин вырос на 170% без какой-либо веской причины. Особенно учитывая, что в настоящее время в обращении находится около 30 млн токенов, эта тенденция не может быть поддержана более чем на 2-3 дня, в лучшем случае.Cardano - это децентрализованная платформа, предназначенная для внедрения криптоэкономики и демократизации денежного оборота на развивающихся рынках. Cardano позволяет работать с приложениями на базе смарт-контрактов прозрачным и безопасным образом. Более того, команда утверждает, что это единственная блокчейн платформа, использующая особый протокол и принципы научной философии. Cardano имеет собственный токен ADA, использующий алгоритм Ouroboros, работающий по системе PoS. Это означает, что на основе этого алгоритма достигается консенсус. Также Ouroboros сравнимый с защитой системы биткоина, которую еще никто не смог взломать.Глядя на Cardano, можно смело заявить, что все идет хорошо, раз альткоин добрался до ТОП-10 по рыночной капитализации. Компания планирует в ближайшем будущем улучшить производительность, масштабируемость и безопасность. Будет интересно посмотреть, как это все будет развиваться в следующем году, но сейчас вообще непонятно, почему столь высокий спрос на ADA, помимо спекуляции. Учитывая, что у людей на руках находится более 30 млн токенов по цене $0.14, у этого альткоина есть большие шансы для достижения рыночной капитализации в размере $5 млрд в ближайшие несколько дней. У проекта, безусловно, есть некоторые интересные аспекты, однако он всегда будет вызывать беспокойство по поводу сильной волатильности на рынке.

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