Под Санкт-Петербургом создают майнинговый центр - Майнинг (mining) | MMGP

Технологический парк по майнингу криптовалют на базе ЛАЭС-1 скоро обретёт своих инвесторов. «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщает, что будущий проект заинтересовал несколько компаний из Москвы и Прибалтики и теперь стороны должны прийти к некоторым первоначальным соглашениям.
Пока неизвестно, какие именно компании выразили готовность взяться за проект, однако власти Санкт-Петербурга уже подготовили экономические расчёты. Оборудование криптовалютной фермы обойдётся в 4,8 млрд. рублей, и оно должно окупиться за два года.
Правительство области подготовило схему по налогообложению и регулированию деятельности будущих участников технологического парка, а также определило стоимость электроэнергии для них — 3 рубля за кВт/ч.
Следует заметить, что указанная станция была остановлена несколько лет назад, а о планах переоборудования объекта стало известно недавно.
Теперь вопросы майнинга цифровых валют в России решаются не только энтузиастами, но и на государственном уровне. Недавно первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал о том, что в правительстве обсуждался вопрос приобретения генераторов электроэнергии для майнинговых ферм.