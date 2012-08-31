Под Санкт-Петербургом создают майнинговый центр - Майнинг (mining) | MMGP
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Под Санкт-Петербургом создают майнинговый центр

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 21:11
#1
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Под Санкт-Петербургом создают майнинговый центр
Технологический парк по майнингу криптовалют на базе ЛАЭС-1 скоро обретёт своих инвесторов. «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщает, что будущий проект заинтересовал несколько компаний из Москвы и Прибалтики и теперь стороны должны прийти к некоторым первоначальным соглашениям.

Пока неизвестно, какие именно компании выразили готовность взяться за проект, однако власти Санкт-Петербурга уже подготовили экономические расчёты. Оборудование криптовалютной фермы обойдётся в 4,8 млрд. рублей, и оно должно окупиться за два года.

Правительство области подготовило схему по налогообложению и регулированию деятельности будущих участников технологического парка, а также определило стоимость электроэнергии для них — 3 рубля за кВт/ч.

Следует заметить, что указанная станция была остановлена несколько лет назад, а о планах переоборудования объекта стало известно недавно.

Теперь вопросы майнинга цифровых валют в России решаются не только энтузиастами, но и на государственном уровне. Недавно первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал о том, что в правительстве обсуждался вопрос приобретения генераторов электроэнергии для майнинговых ферм.

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Старый Сегодня, 21:52
#2
Интересующийся
 
Имя: Василий
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 59
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Re: Под Санкт-Петербургом создают майнинговый центр
очень интересно чем кончится данное начинание ! и как узаконят все это - любопытно !))
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Vas73 вне форума  
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